Esta película cargada de suspenso fue un éxito en cines, llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cómo se llama

Se convirtió en uno de esos títulos que generan conversación y que confirman que algunas historias logran conquistar al público tanto en el cine como en streaming.

La llegada de nuevas Películas al catálogo de Netflix suele generar expectativa, pero en algunos casos el impacto es inmediato y contundente. Eso es lo que está ocurriendo con un film de suspenso que, tras su paso por los cines, desembarcó en la plataforma y en muy poco tiempo se metió entre lo más visto. Con una historia atrapante y un clima de tensión constante, la propuesta volvió a captar la atención del público.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

El éxito no es casual: se trata de una producción que ya había dado que hablar en la pantalla grande, tanto por su planteo inquietante como por la forma en que construye el misterio. Ahora, con su llegada al streaming, La Trampa encontró una segunda vida y sumó una nueva ola de espectadores que la están descubriendo desde sus casas. En redes sociales y recomendaciones boca en boca, su nombre vuelve a aparecer con fuerza.

Sinopsis de La trampa, la película que llegó a Netflix

trampa

Este thriller del 2024 dirigido por M. Night Shyamalan, sigue a Cooper (Josh Hartnett) y su hija adolescente en un concierto pop que resulta ser un cerco policial para atrapar a un asesino en serie conocido como "El Carnicero". La trama se centra en el intento de escape del protagonista, quien resulta ser el criminal buscado, ofreciendo una intensa persecución psicológica

Tráiler de La trampa

Embed - La Trampa (2024) Tráiler Oficial Español

Reparto de La trampa

  • Josh Hartnett como Cooper
  • Saleka como Lady Raven
  • Alison Pill como Rachel
  • Ariel Donoghue
  • Kid Cudi
  • Russ como Parker Wayne
  • Hayley Mills como Dr. Josephine Grant
  • Vanessa Smythe como Tour Manager
