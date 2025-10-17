17 de octubre de 2025 Inicio
Atención: cuáles son los documentos que no se tienen que escanear en WhatsApp

Los expertos explican los riesgos y cómo proteger tus datos en la aplicación de mensajería instantánea de Meta.

Los expertos sugieren enviar documentos solo a contactos de confianza.

Con las últimas actualizaciones, WhatsApp incorporó una herramienta que permite escanear documentos directamente desde la aplicación, sumándose a otras funciones como las videollamadas grupales o la traducción instantánea de mensajes. Pese a eso, los expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos que implica digitalizar y compartir ciertos archivos personales por esta vía.

La comodidad de poder convertir documentos en formato digital desde el celular puede llevar a descuidar la protección de datos sensibles. Muchos usuarios desconocen que, aunque el escaneo en sí no representa un peligro inmediato, algunos archivos contienen información privada o financiera que podría ser utilizada por terceros con fines fraudulentos.

Por eso, antes de escanear o enviar un documento por WhatsApp, conviene saber qué tipo de información no debería circular por este medio y qué medidas pueden tomarse para mantener la seguridad digital y evitar filtraciones o suplantaciones de identidad.

Los documentos que no hay que escanear en WhatsApp

Aunque WhatsApp no impone restricciones sobre los documentos que se pueden escanear, los especialistas recomiendan evitar el uso de esta función con archivos que incluyan datos personales o confidenciales. Entre estos se encuentran credenciales de identidad, actas de nacimiento, pasaportes, constancias médicas, CURP, RFC o cartillas militares.

También es riesgoso escanear o compartir documentos bancarios como estados de cuenta, tickets de compra, comprobantes de pago, tarjetas de crédito o débito, y constancias financieras. En caso de llegar a personas que hayan vulnerado el sistema, puede ser información que se puede utilizar para fraudes o robos de identidad.

Los archivos legales, académicos o laborales tampoco deberían circular por WhatsApp sin precauciones. Demandas, trámites judiciales, boletas de calificaciones, constancias o cédulas profesionales contienen datos que podrían ser interceptados o usados de manera indebida.

La principal amenaza al escanear y enviar documentos a través de WhatsApp es la posibilidad de que ciberdelincuentes suplanten identidades o simulen ser instituciones oficiales para obtener información sensible. En muchos casos, los usuarios terminan entregando datos personales que luego son utilizados para extorsiones o trámites falsos.

Los expertos sugieren enviar documentos solo a contactos de confianza, activar los mensajes temporales para que los archivos se eliminen automáticamente y borrar cualquier copia una vez completado el trámite. También recomiendan guardar los documentos en servicios seguros como el correo electrónico o aplicaciones de almacenamiento, en lugar de mantenerlos en los chats de WhatsApp.

