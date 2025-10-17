Los 2 electrodomésticos que se usan todo el año y pueden generar incendios

Cuáles son los dos electrodomésticos con los que hay que tener cuidado. Pexels

En la mayoría de los hogares argentinos, el uso de aparatos eléctricos es constante. Desde electrodomésticos de cocina hasta equipos de climatización, casi todo depende de la energía eléctrica para funcionar. Este uso intensivo hace que las regletas o zapatillas sean un elemento cotidiano, ya que permiten conectar varios dispositivos a la vez y aprovechar mejor los enchufes disponibles.

Sin embargo, lo que parece una solución práctica puede transformarse en un riesgo si no se utilizan correctamente. La sobrecarga eléctrica es una de las principales causas de incendios domésticos, y muchas veces se origina por conectar más aparatos de los que una regleta puede soportar. El calor que se acumula en los cables o enchufes puede dañar los componentes internos e, incluso, iniciar un fuego.

Para evitar accidentes eléctricos, es fundamental conocer los límites de cada instalación y leer las etiquetas de potencia antes de conectar varios equipos a la vez. Algunos electrodomésticos consumen más energía de lo que parece, y combinarlos en una misma zapatilla puede ser peligroso. De hecho, hay dos en particular que nunca deberían enchufarse juntos si se quiere evitar una sobrecarga o un incendio.

Aire Acondicionado Pixabay

Los dos electrodomésticos que pueden causar un incendio Los expertos en seguridad eléctrica advierten que la plancha y el aire acondicionado son los dos electrodomésticos que presentan mayor riesgo cuando se utilizan en la misma regleta. Ambos tienen un consumo energético elevado y pueden superar fácilmente la capacidad máxima que estos dispositivos están diseñados para soportar.