Este es el botón del router del Wifi que no debés presionar jamás si querés tener un internet seguro

Un solo botón en el router WiFi puede facilitar el acceso de ciberdelincuentes y poner en riesgo la seguridad de tus datos personales y financieros.

La conectividad a internet en el hogar representa un elemento esencial de la vida cotidiana, y el router cumple un papel central en este proceso. Este dispositivo actúa como enlace entre la red doméstica y la web, además de servir como primera barrera de seguridad digital. Sin embargo, la facilidad con que se instala y utiliza puede reducir su nivel de protección. Una configuración inadecuada o el uso de opciones predeterminadas puede convertirlo en un punto débil, permitiendo el acceso no autorizado y exponiendo la red a diversas amenazas.

Uno de los ejemplos más claros de esta combinación entre comodidad y riesgo es la función WPS (Wi-Fi Protected Setup). Creada para simplificar la conexión de nuevos dispositivos sin necesidad de ingresar contraseñas extensas, esta opción se popularizó rápidamente por su practicidad. El sistema permite emparejar equipos de forma rápida mediante un botón físico o un código PIN de ocho dígitos, lo que elimina pasos técnicos que suelen resultar engorrosos para el usuario promedio.

Pese a su diseño orientado a la sencillez, el WPS se convirtió en una puerta vulnerable dentro de muchas redes domésticas. El método basado en PIN presenta un defecto que posibilita ataques de fuerza bruta, ya que el código puede dividirse en dos partes y probarse por separado. Por este motivo, en la actualidad el WPS se considera un riesgo considerable para la seguridad, y los especialistas en ciberseguridad aconsejan desactivarlo desde la configuración del router con el fin de reforzar la protección y resguardar la privacidad de los datos personales.

El router Wi-Fi representa el núcleo de la conectividad en el hogar, aunque muchos usuarios desconocen que ciertas funciones creadas para facilitar su uso pueden convertirse en el punto más débil de la seguridad digital. En la mayoría de los dispositivos existe un botón físico, a menudo identificado como WPS (Wi-Fi Protected Setup) o con un ícono de dos flechas circulares, que permite conectar nuevos equipos sin ingresar la contraseña. No obstante, este mecanismo de conexión rápida esconde una de las vulnerabilidades más importantes dentro de las redes domésticas.

La función WPS se diseñó con el propósito de agilizar la vinculación de dispositivos como impresoras o repetidores a la red sin necesidad de escribir contraseñas extensas. Para ello utiliza un código PIN de ocho dígitos en lugar de la clave de acceso al Wi-Fi. El usuario solo presiona el botón del router y activa la opción en el dispositivo para que se conecten de forma automática. Esa comodidad, que simplifica el proceso, también compromete la protección de la red.

El verdadero riesgo se encuentra en la estructura del PIN de ocho dígitos, que presenta una debilidad inherente. El protocolo WPS posee un defecto en su diseño que permite a los atacantes probar la primera mitad del PIN por separado de la segunda, lo que reduce de forma drástica el número de combinaciones posibles. En lugar de millones de intentos, bastan alrededor de once mil para descifrar el código completo, lo que disminuye significativamente el nivel de seguridad.

Esta reducción en la complejidad del PIN facilita que un atacante utilice programas de fuerza bruta capaces de descifrar el código del WPS en cuestión de horas o incluso minutos. Una vez que logra hacerlo, puede acceder a la red sin autorización y, en muchos casos, obtener la contraseña WPA o WPA2, comprometiendo por completo la seguridad de la red doméstica y la información privada de quienes la utilizan.

El verdadero truco para mantener un internet seguro consiste en desactivar la función WPS. Aunque muchos routers la traen habilitada por defecto, su vulnerabilidad es ampliamente conocida, por lo que los especialistas en ciberseguridad aconsejan desactivarla apenas se configura la red. Para ello, es necesario ingresar a la configuración del router mediante su dirección IP, como 192.168.1.1, y verificar que la opción se encuentre inactiva.

Al deshabilitar el WPS, todos los dispositivos deben conectarse utilizando únicamente la contraseña principal del Wi-Fi. Si bien este método resulta menos práctico, ofrece un nivel de seguridad mucho mayor, especialmente cuando se utiliza una contraseña extensa y compleja que combine letras, números y símbolos. De este modo, se fortalece la defensa ante posibles intentos de intrusión.

En definitiva, el verdadero truco del botón del router no consiste en usarlo para facilitar la conexión, sino en evitar su uso y mantener la función WPS desactivada. Esta medida cierra una de las brechas más explotadas por los atacantes y refuerza la seguridad de la red doméstica. Priorizar una contraseña sólida por encima de la comodidad es la acción más efectiva que cualquier usuario puede adoptar para proteger su conexión y preservar la privacidad de sus datos en línea.