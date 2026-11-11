Quini 6: los resultados del sorteo 3.425 del miércoles 11 de noviembre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo alegría a seis jugadores, quienes embolsaron $56.785.482 cada uno, al acertar los cinco números.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026.

El sorteo 3.425 del Quini 6 de este miércoles 11 de noviembre repartió un premio millonario para seis apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 6 jugadores se llevaron más de $56 millones cada uno, en el sorteo de "Siempre Sale".

Números ganadores: 02 - 24 - 25 - 32 - 37 - 40

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 11 de noviembre de 2026

Números ganadores: 00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37

6 aciertos: vacante. Premio: $2.691.533.603

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.898.998

4 aciertos: 1.329 ganadores Premio: $8.573

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 11 de noviembre de 2026

Números ganadores: 15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $2.080.651.968

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 11 de noviembre de 2026

Números ganadores: 10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $56.785.482

Pozo extra: resultado del miércoles 11 de noviembre de 2026

Números ganadores: 00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42

6 aciertos: 772 ganadores. Premio: $259.067

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.426 del Quini 6 se realizará el domingo 15 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $7.800.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.