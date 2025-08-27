¿Mensajes directos? La nueva función de Spotify que sorprende a todos

La plataforma de música sumó la posibilidad de enviar DMs entre usuarios y ya genera debate sobre cómo cambiará la experiencia.

Spotify ya no sólo será una plataforma para escuchar música: ahora sus usuarios podrán comunicarse entre sí.

Spotify anunció que, además de música, podcasts y audiolibros, ahora también será un espacio para conversaciones privadas. La empresa presentó su sistema de mensajes directos , integrado en la aplicación, que permitirá a los usuarios chatear sin salir de la plataforma.

Es un peligro: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar en invierno para evitar incendios

Según la compañía, el objetivo es que las recomendaciones de canciones, discos o playlists fluyan de manera más natural entre amigos y conocidos.

Aunque a primera vista parece un movimiento lógico para una app con más de 600 millones de usuarios activos, muchos ya se preguntan cómo será el funcionamiento y desde cuándo estará disponible a nivel mundial.

Los mensajes directos en Spotify aparecen al tocar el botón de compartir en cualquier tema, álbum o podcast. En ese momento, el usuario verá un listado de contactos con quienes ya interactuó o con quienes comparte plan familiar. Desde allí podrá enviar la canción acompañada de un texto o incluso reaccionar con emojis.

En un mercado musical cada vez más diverso, mantenerse actualizado con las tendencias es más sencillo que nunca gracias a las listas de reproducción y rankings globales y regionales que ofrece la plataforma.

La conversación se guarda en una nueva bandeja de entrada identificada simplemente como “ Mensajes ”, accesible desde la foto de perfil, en la esquina superior izquierda. Todo lo compartido —ya sea un audio, un enlace interno o un comentario— queda concentrado en ese espacio.

Según la empresa, los DMs están encriptados, lo que significa que ni siquiera Spotify tendría acceso a las charlas. Además, se podrán aceptar o rechazar solicitudes de mensajes, bloquear a otros usuarios y denunciar contenidos. Es decir, el esquema replica lo que ya es estándar en otras plataformas, pero adaptado al ecosistema del streaming.

Un detalle que llamó la atención es que, por ahora, las cuentas de artistas no tendrían acceso a esta función para hablar directamente con fans. El sistema está pensado, al menos en esta etapa inicial, para la interacción entre usuarios comunes.

Spotify En Argentina, esta aplicación también reina como líder indiscutible en la transmisión de música. Freepik

Cuándo se lanzan los mensajes directos en Spotify

La compañía confirmó que el despliegue comenzará esta misma semana en algunos mercados seleccionados. Tanto las cuentas gratuitas como las pagas podrán usar la función, siempre que el usuario tenga más de 16 años.

Aunque no hay una fecha exacta para todos los países, se espera que la expansión sea progresiva durante lo que resta de 2025.