Tras su caída a nivel mundial, volvió X

La red social anteriormente conocida como Twitter, comprada por Elon Musk en 2022, experimentó problemas para cargar las publicaciones desde la mañana del lunes.

Twitter sufrió una caída en la mañana del lunes.

Usuarios de todo el mundo experimentaron una caída de la red social X (ex-Twitter), propiedad de Elon Musk, durante la mañana del lunes. El timeline no carga las publicaciones y solamente se veía el mensaje "Algo salió mal, intenta recargar".

El sitio Downdetector dio cuenta de más de 1400 reportes sobre caídas de la plataforma alrededor de las 10:30, lo que marca que se trata de un fenómeno generalizado.

La versión de la app para teléfonos celulares tampoco cargaba las publicaciones y se limitaba a expresar "No se pueden recuperar los post en este momento, intenta de nuevo más tarde".

Por el momento, desde la empresa no acusaron recibo de las quejas, por lo que no hubo un comunicado sobre lo sucedido.

twitter x caído algo salió mal
El mensaje de error en la plataforma X.

En redes alternativas y foros especializados, usuarios de distintas regiones comentaron que la plataforma estaba inaccesible o con un comportamiento errático, con publicaciones que no se cargaban o errores constantes. Algunos reportes también señalan que la caída pareciera reflejar un fallo generalizado en la infraestructura técnica del servicio, más que problemas aislados regionales.

La caída se produjo en un contexto de repetidas interrupciones técnicas en la plataforma en semanas recientes, alimentando las dudas sobre la estabilidad y fiabilidad del servicio bajo su actual gestión.

La compra de Twitter por parte de Elon Musk

En abril de 2022, Elon Musk compró la totalidad de Twitter Inc. a cambio de de u$s44.000 millones tras una ardua negociación con la junta directiva, que incluyó varias idas y vueltas.

"La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad", aseguró por entonces el empresario.

Y agregó: "También quiero hacer que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los robots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. y la comunidad de usuarios para desbloquearlo".

