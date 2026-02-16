Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

La actriz sufrió un accidente doméstico: se cayó de una escalera y terminó con cuatro costillas rotas. “Necesita cuidado de verdad”, reveló la conductora.

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución

Carmen Barbieri , amiga de Zulma Faiad, habló sobre el estado de salud de la actriz que preocupó a muchos en las últimas horas luego que se confirmara que tuvo un accidente doméstico y debió ser internada de urgencia .

Según se informó desde las propias redes sociales de la vedette, Faiad se cayó cuando bajaba por la escalera de su casa, con poca luz. “Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, había revelado.

Ahora, días después de aquel accidente, Barbieri llevó tranquilidad sobre la actriz quien terminó con cuatro costillas rotas. “Fue como si la hubiera agarrado un colectivo”, lanzó Carmen durante un audio que le envió a Infama (América).

En esa línea, explicó que Zulma está en terapia intensiva para evitar cualquier movimiento que pueda comprometer algún órgano interno. “Sí puede mover las piernas, pero no puede hacer ningún movimiento en falso porque una costilla puede comprometer un órgano blando como el pulmón”, dio más detalles.

A raíz de ello, los médicos decidieron mantenerla controlada, monitoreada las 24 horas y con fuertes calmantes por vía intravenosa. “Necesita cuidado de verdad, desde que se cayó no se paró más” , indicó y llevó tranquilidad: “La están cuidando como a un bebé y ella está feliz”.

Cómo se enteró Carmen Barbieri sobre el accidente de Zulma Faiad

Luego que se conociera el accidente de Zulma Faiad, Carmen Barbieri fue quien salió a hablar sobre la salud de su amiga y reveló cómo se enteró de lo que le pasó a la actriz.

“Somos muy amigas, hablamos todas las mañanas. Me llamó en un horario que no era habitual y me dijo que la ambulancia la llevaba al Zavala”, explicó en diálogo con el mismo medio.

Incluso indicó que llegó a actuar como nexo con el equipo médico, ya que conoce la clínica por sus propias internaciones anteriores. Por último, señaló que una vez que le den el alta y la actriz podría instalarse en la casa de su hermana Virginia.