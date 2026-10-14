Bombazo de Netflix: compró los derechos del Mundial 2030 y hay chances de que lo transmita en la Argentina

La plataforma de streaming anunció un acuerdo con la FIFA por los derechos exclusivos de los 104 encuentros de la Copa del Mundo. La cobertura incluirá programas especiales, resúmenes y contenidos previos al torneo, además de una modalidad gratuita para determinados partidos.

La plataforma de streaming Netflix amplió su apuesta por las transmisiones deportivas en vivo al cerrar un acuerdo para emitir en exclusiva los 104 partidos del Mundial masculino de fútbol 2030, i nicialmente en los territorios de España y Andorra pero como antesala para extenderlos a muchos otros países del mundo de aquí al inicio del torneo.

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La propuesta contempla la transmisión en directo de todos los encuentros, acompañada por programas de análisis antes y después de los partidos, comentarios durante los entretiempos y resúmenes diarios . Además, la compañía prevé desarrollar contenidos especiales en los meses anteriores al inicio del torneo, con producciones orientadas al público hispanoparlante.

El convenio incluye también una alternativa de acceso gratuito . Netflix ofrecerá sin costo un partido por jornada y facilitará a una cadena de televisión abierta un paquete que comprenderá todos los encuentros de la selección española, las dos semifinales y la final. Por el momento, no se informó qué canal recibirá esos derechos ni cuál fue el monto que la plataforma desembolsó para quedarse con la cobertura.

El alcance geográfico del contrato anunciado hoy se circunscribe a derechos que corresponden exclusivamente a España y Andorra. Por lo tanto, el anuncio no supone todavía que Netflix vaya a transmitir el Mundial de 2030 en Argentina, pero las chances se vuelven muy altas tras esta novedad de hoy.

La adquisición de los derechos del Mundial masculino se suma a una estrategia que Netflix viene desarrollando para incorporar competencias deportivas a su catálogo. En lugar de limitarse a producciones documentales y transmisiones puntuales, la empresa avanzó hacia contratos plurianuales con federaciones, ligas y organizadores de torneos internacionales.

Uno de los antecedentes centrales fue el acuerdo anunciado en diciembre de 2024 con la FIFA para transmitir los Mundiales femeninos de 2027 y 2031. En ese momento, la compañía obtuvo los derechos para Estados Unidos y Puerto Rico, en lo que presentó como su primera adquisición de los derechos de transmisión de una competencia deportiva completa en esos mercados. Posteriormente, el convenio se extendió a Canadá.

El contrato para las competiciones femeninas contempla los partidos en vivo, programas especiales y producciones documentales relacionadas con el fútbol. Esa alianza permitió a Netflix establecer una relación directa con la FIFA, que administra los derechos audiovisuales de los principales torneos internacionales de selecciones.

La expansión también alcanzó al fútbol de la Concacaf. En abril de 2026, la plataforma anunció un acuerdo de cuatro años con la confederación para emitir en exclusiva en México las ediciones de 2027 y 2029 de la Copa Oro, además de las finales de la Liga de Naciones.

Estos contratos reflejan el interés de Netflix por consolidar una oferta deportiva con eventos de alcance internacional y competencias recurrentes. El modelo supone una transformación respecto del esquema tradicional, en el que los derechos de las grandes citas deportivas estaban principalmente en manos de canales de televisión abierta y operadores de televisión paga.

NFL, WWE y béisbol: una oferta deportiva cada vez más amplia

La estrategia de Netflix no se limita al fútbol. La compañía también avanzó sobre el mercado estadounidense con acuerdos vinculados con la NFL, la principal liga de fútbol americano del país. Las primeras transmisiones de partidos oficiales llegaron en la Navidad de 2024 y, desde entonces, la plataforma amplió su programación. Para 2026 confirmó cinco encuentros de temporada regular, incluidos dos partidos navideños, además de nuevas producciones relacionadas con la liga.

Otro de sus acuerdos relevantes corresponde a WWE, la empresa estadounidense de lucha libre profesional. Anunciada en enero de 2024, la alianza de largo plazo comenzó a concretarse en 2025 con la llegada de Raw, uno de los programas semanales más populares de la organización, a Netflix en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y América Latina.

El béisbol se incorporó a esta estrategia en noviembre de 2025, cuando las Grandes Ligas anunciaron un acuerdo de derechos audiovisuales con Netflix para el período 2026-2028.

La incorporación del Mundial masculino de 2030 representa un nuevo paso en esa expansión. Con una combinación de grandes torneos internacionales, competiciones periódicas y eventos especiales, Netflix busca consolidar el deporte en directo como una parte estable de su oferta y competir por una audiencia que históricamente siguió estas citas a través de la televisión tradicional.