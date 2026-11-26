La nueva herramienta permite agendar el envío de textos para una fecha y hora determinadas, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. La actualización comenzó a implementarse de manera progresiva y busca facilitar la organización de la comunicación cotidiana.

WhatsApp avanza con la incorporación de una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar el envío de mensajes . La herramienta permite redactar un texto en cualquier momento y establecer cuándo llegará al destinatario, una alternativa que evita tener que recurrir a aplicaciones de terceros para automatizar esta tarea.

La novedad puede resultar especialmente útil para organizar saludos de cumpleaños, enviar recordatorios o realizar consultas laborales fuera del horario habitual sin interrumpir el descanso de otras personas. También permite mejorar las prácticas de comunicación digital , conocidas como netiquette, al evitar que un mensaje llegue en momentos poco oportunos.

Aunque Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, todavía no realizó el anuncio oficial sobre el lanzamiento general de esta característica, la función ya le aparece a miles de usuarios de todo el mundo, especialmente en las versiones beta de la aplicación para Android e iOS.

La incorporación de esta herramienta también puede modificar algunos hábitos de comunicación. Entre ellos, la posibilidad de redactar y programar un mensaje completo con una consulta o solicitud concreta, en lugar de enviar primero un saludo aislado y esperar una respuesta para continuar la conversación.

Para utilizar la función desde un teléfono, el procedimiento comienza al ingresar en la conversación del contacto al que se desea enviar el mensaje. Allí se debe escribir el texto o adjuntar el archivo correspondiente.

La principal diferencia respecto del envío tradicional está en el botón de envío. En lugar de presionarlo una sola vez, el usuario debe mantenerlo pulsado para desplegar un menú que permite seleccionar la fecha y la hora en que se realizará la entrega. Una vez configurados esos datos, el mensaje queda programado automáticamente.

En WhatsApp Web, el procedimiento es similar. Después de vincular la cuenta con la computadora, hay que abrir la conversación del destinatario y redactar el mensaje. La diferencia está en que, en esta versión, la programación se realiza mediante un ícono con forma de reloj ubicado junto al botón de envío. Al seleccionarlo, se puede establecer el día y el horario en que se desea que el contenido llegue al contacto.

De esta manera, la aplicación busca integrar una herramienta de planificación directamente en su servicio de mensajería. Su implementación progresiva permitirá que más usuarios accedan a la posibilidad de organizar sus comunicaciones sin tener que estar pendientes del momento exacto en que deben enviar cada mensaje.