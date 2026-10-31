31 de octubre de 2026 Inicio
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Los países del Caribe exigen reparaciones al Reino Unido por la trata de esclavos

La Comunidad del Caribe presiona a la monarquía británica para obtener justicia por la trata transatlántica. Los líderes regionales plantearán el reclamo por crímenes de lesa humanidad ante la presencia del rey Carlos III en la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth.

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Sede de la Caricom

Sede de la Caricom, la Comunidad del Caribe.

La Comunidad del Caribe (Caricom) exigirá reparaciones económicas y morales al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos durante la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth, que se llevará a cabo desde este domingo hasta el próximo miércoles en Antigua y Barbuda, para lograr justicia ante crímenes históricos.

Wes Streeting, ministro de Defensa del Reino Unido.
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La cumbre internacional cuenta con la presencia del rey Carlos III. En este marco, la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, aseguró que mantienen el tema en agenda porque son "los crímenes de lesa humanidad que jamás podremos olvidar".

El presidente de la Comisión de Reparaciones, Hilary Beckles, instó a las autoridades británicas a tomar medidas concretas tras la resolución de Naciones Unidas. "Se ha tomado una decisión democrática a escala mundial. La inmensa mayoría de la humanidad ha manifestado que es hora de sentarse a dialogar sobre las metodologías para reparar los legados de este crimen", afirmó Beckles.

El historiador barbadense interpeló al monarca británico para que utilice su posición institucional e impulse el diálogo. Además, aclaró que la demanda caribeña supera la compensación económica porque aboga por "la restauración de la dignidad humana y por la creación de un proceso que permita establecer alianzas en favor del desarrollo y el progreso humano".

El Gobierno británico rechaza el pago de las reparaciones económicas a los países del Caribe

El Plan de Diez Puntos de Caricom para la Justicia Reparadora incluye la cancelación de la deuda y la compensación monetaria, así como el financiamiento de la salud pública, la educación, la rehabilitación psicológica, el desarrollo cultural, el apoyo a las comunidades indígenas y la justicia de género.

El coordinador de la agrupación ciudadana The Repair Campaign, Kibwe Copeland, exigió disculpas oficiales. "La esclavitud no solo es lamentable, sino que constituyó el crimen más grave contra la humanidad -tal como han confirmado las Naciones Unidas- y sigue afectando la vida de las personas", denunció el activista.

El Gobierno británico reiteró de manera oficial el pasado 7 de septiembre que su país "no paga ni pagará" reparaciones. Como monarca constitucional, el rey carece de facultades legales para comprometer disculpas formales o fondos estatales sin el aval del Poder Ejecutivo.

Durante su gira oficial por los países de la región, el jefe de Estado británico optó por expresar pesar sin emitir un perdón institucional. "Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá, incluso mientras nos alegramos de los éxitos del presente y construimos nuevas oportunidades para el futuro", afirmó el monarca en Bahamas.

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