En Barcelona: cómo es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó El ambiente combina detalles arquitectónicos originales con una decoración cálida y un rincón especialmente preparado para la llegada de Dante. Agregar C5N en









Conocé cómo es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó en su casa en Barcelona. Instagram

La pareja adaptó su dormitorio tras el nacimiento de su primer hijo.

La cuna combina con una decoración de tonos suaves y materiales naturales.

Los detalles arquitectónicos originales le dan personalidad al ambiente.

El espacio reúne comodidad, sencillez y un estilo moderno. La llegada de un hijo cambia la dinámica de cualquier casa y también la forma de organizar los espacios. En Barcelona, el Chino Darín y Úrsula Corberó adaptaron su habitación para recibir a Dante, su primer hijo, que nació el 9 de febrero de 2026. Aunque la pareja mantiene la privacidad del bebé, algunas imágenes que compartieron permitieron conocer detalles del ambiente familiar.

Uno de los cambios más visibles fue la incorporación de una cuna junto a la cama principal. De esta manera, el pequeño tiene su propio lugar para descansar sin quedar separado de sus padres. La elección también se integra con la decoración que ya tenía la habitación, sin alterar el estilo que caracteriza a la vivienda.

Así es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó en Barcelona. Redes sociales La cuna está hecha de madera clara y tiene un diseño ovalado, con líneas curvas y una inspiración escandinava. Estos detalles combinan con una propuesta decorativa que prioriza los tonos suaves, los materiales naturales y los muebles de formas simples. El resultado es un ambiente cálido, pensado para acompañar esta nueva etapa de la familia.

Así es la habitación del Chino Darín y Úrsula Corberó El dormitorio conserva varios rasgos originales de la vivienda, ubicada en el corazón de Barcelona. Los techos altos, las molduras y un gran arco interior conviven con una decoración moderna y minimalista. A eso se suman paredes blancas, textiles en tonos crema y madera clara, una combinación que mantiene la armonía visual del espacio.

Uno de los elementos que más personalidad le aporta al ambiente es el piso hidráulico, característico del modernismo catalán. Su diseño geométrico combina tonos claros, azules y tierra, y se destaca como una pieza central de la habitación. Para equilibrar su presencia, el resto del mobiliario mantiene líneas sencillas y colores neutros, sin recargar el conjunto.