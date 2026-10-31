Se hizo famosa en La casa de papel y a partir de allí coleccionó papeles destacados: la historia de Úrsula Corberó

La actriz española inició su carrera durante la adolescencia y logró consolidarse en la industria audiovisual internacional. Su recorrido profesional y su historia familiar despertaron el interés del público.

Úrsula Corberó comenzó su carrera como actriz a principios de los años 2000 y alcanzó reconocimiento internacional con su participación en producciones españolas e internacionales.

La historia de Úrsula Corberó: se hizo famosa en La casa de papel y a partir de allí coleccionó papeles destacados. La actriz catalana comenzó su carrera durante la adolescencia y construyó una trayectoria que trascendió las fronteras de España. Su vida profesional, sus raíces familiares y su relación con el actor argentino Chino Darín forman parte de su historia.

La joven intérprete se convirtió en una figura reconocida a nivel internacional gracias a su participación en La casa de papel, la serie española que conquistó al público de distintos países. Sin embargo, antes de interpretar a Tokio ya había construido un camino en televisión y participado en diferentes producciones que le permitieron consolidarse en la industria audiovisual.

Nacida en Barcelona, Corberó comenzó a trabajar frente a las cámaras cuando todavía era adolescente. Con el paso de los años, pasó de protagonizar ficciones españolas a integrar proyectos que ampliaron su popularidad fuera de su país natal. Su recorrido profesional también estuvo acompañado por una vida personal que despertó interés entre sus seguidores, especialmente por su relación con el actor argentino Chino Darín, a quien conoció durante el rodaje de una producción televisiva.

Úrsula Corberó nació el 11 de agosto de 1989 en Barcelona, España. Desde joven mostró interés por la interpretación y comenzó a trabajar en producciones audiovisuales a principios de los años 2000. Una de las primeras ficciones que contribuyó a darle visibilidad fue Física o química , la serie juvenil española que abordaba las relaciones, los conflictos y las experiencias de un grupo de estudiantes y docentes.

Su participación en esa producción le permitió ganar reconocimiento entre el público joven y acceder a nuevas oportunidades laborales. Más adelante, formó parte de otras propuestas televisivas, entre ellas La República y Gran Reserva, con las que continuó desarrollando su carrera.

Aunque ya tenía experiencia en televisión, el salto internacional de Úrsula llegó con La casa de papel. En la ficción creada por Álex Pina interpretó a Tokio, una de las integrantes del grupo que protagoniza el asalto organizado por el Profesor. El personaje se destacó por su personalidad impulsiva, su carácter y su participación central en la narración.

La producción comenzó a emitirse en el país español en 2017 y alcanzó una audiencia internacional mucho mayor después de incorporarse al catálogo de Netflix. El éxito convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas en distintos mercados y amplió las posibilidades profesionales de la actriz. Entre sus proyectos se encuentran la película estadounidense Snake Eyes: G.I. Joe Origins y la tira The Day of the Jackal, en la que compartió pantalla con Eddie Redmayne.

Su vida sentimental también generó interés en Argentina y España: conoció a Chino Darín durante el rodaje de La embajada, una serie española estrenada en 2016 en la que ambos trabajaron. El hijo de Ricardo Darín participó junto a ella en el film y, a partir de esa experiencia laboral, comenzó una relación que trascendió la ficción y se convirtió en una de las parejas más conocidas del ambiente artístico.