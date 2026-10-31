Cómo puede ser la fusión de SpaceX y Tesla que tiene en vilo al mundo tecnológico Las firmas avanzan en el análisis de una posible operación que podría cambiar el panorama de las grandes compañías tecnológicas y generar repercusiones en el mercado internacional. Por Agregar C5N en









SpaceX y Tesla analizan una posible fusión que podría dar lugar a uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo, con el respaldo de Elon Musk.

Los detalles de una iniciativa que genera expectativas.

El contexto en el que surgió la propuesta.

Las cifras que despertaron el interés del mercado.

Los próximos pasos de las compañías involucradas. Las firmas de Elon Musk estudian una posible alianza que podría dar lugar a uno de los mayores gigantes tecnológicos del mundo. El empresario tecnológico respaldó la iniciativa, aunque aclaró que todavía no hay garantías de que se concrete. Como puede ser la fusión de SpaceX y Tesla que tiene en vilo al mundo tecnológico

La posibilidad de una integración de ambas compañías genera expectativas en el sector tecnológico y empresarial. Ambas firmas crearon un comité para analizar una eventual unión que podría alcanzar una capitalización bursátil conjunta cercana a los 3,5 billones de dólares.

De concretarse, la operación se convertiría en la mayor unión cirporativa de la historia y reuniría bajo una misma estructura dos negocios con actividades diferentes: la industria aeroespacial y el mercado de los vehículos eléctricos.

Así puede ser la fusión de SpaceX y Tesla Durante la presentación de los resultados trimestrales de SpaceX, Elon Musk manifestó su respaldo a la posibilidad de unir ambas compañías. El empresario sostuvo que la operación tendría «muchas ventajas» y consideró que sería una «buena idea». Sin embargo, también aclaró que la creación de un único grupo empresarial todavía no está asegurada.

Los resultados financieros de SpaceX también quedaron en el centro de la atención. Según los datos difundidos, la empresa registró un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares entre julio y septiembre de 2026. La cifra contrasta con las pérdidas de 1.054 millones de dólares que había contabilizado durante el mismo período de 2025.

Estos resultados se conocieron mientras la compañía analiza su posible unión con Tesla, un movimiento que podría modificar el panorama de las grandes empresas tecnológicas a nivel mundial. Aunque la creación de un comité representa un avance en el análisis de la propuesta, todavía quedan pasos por definir antes de que pueda confirmarse una eventual fusión. Por ahora, no se anunciaron las condiciones definitivas de la decisión ni se estableció que ambas empresas vayan a integrarse. Las declaraciones de Musk reflejan su apoyo a la iniciativa, pero no constituyen una confirmación de que el acuerdo se llevará adelante. La evolución de las conversaciones será clave para determinar si avanzan hacia una estructura financiera conjunta y qué alcance tendría una operación de semejante magnitud.