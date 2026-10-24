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Eleonora Wexler y su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una nueva manera de ver el mundo"

La actriz reveló que lleva meses dedicada al autoconocimiento a través de los astros y que aprendió una nueva forma de vincularse con las personas y entender los acontecimientos que la rodean.

La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión

La actriz sorprendió al confesar su nueva pasión, la astrología.

Las figuras del pop muestran su empatía y acompañamiento arriba y abajo del escenario.
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La artista reveló que hace unos meses empezó a estudiar astrología y que está muy entusiasmada. "Yo estoy estudiando, estoy fascinada", comentó y aclaró: "No quiero ser astróloga ni mucho menos".

Wexler estuvo como invitada en La noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale, donde detalló que esta formación la ayuda a tener otra percepción de lo cotidiano: "Es un lenguaje, es todo un lenguaje, es una manera de ver el mundo también diferente y los vínculos".

La actriz explicó cómo utiliza la astrología como herramienta de autoconocimiento.

La actriz explicó cómo utiliza la astrología como herramienta de autoconocimiento.

La famosa destacó que la astrología o "pseudociencia", como la llaman algunos, es valiosa al momento de interpretar las relaciones humanas y a la hora de vincularse: "Entendés tantas cosas, es muy, muy apasionante realmente. Cómo vos te tomás las cosas o cómo el otro se toma las cosas".

La mediática es reconocida por trabajar su cuerpo y su mente con una técnica de yoga, llamada Método DeRose, y ahora sumó el interés por la astrología para lograr el autoconocimiento. Según detalló, esta disciplina funciona como "herramientas, todo lo que sirva para autoconocimiento y entender un poco más de uno y de la gente", y resaltó que no está pensado para que "te vaya a regir toda la vida".

A tono con las manifestaciones populares en la actualidad, Wexler detalló que le resulta interesante observar "los movimientos sociales a partir de la astrología" y apuntó sobre las protestas en Francia: "Octubre es un momento complicado".

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