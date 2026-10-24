Eleonora Wexler y su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una nueva manera de ver el mundo"

La actriz Eleonora Wexler sorprendió al contar en televisión de qué trata una disciplina que hasta hace poco desconocía y hoy es su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una manera diferente de ver el mundo".
La actriz reveló que lleva meses dedicada al autoconocimiento a través de los astros y que aprendió una nueva forma de vincularse con las personas y entender los acontecimientos que la rodean.
La actriz Eleonora Wexler sorprendió al contar en televisión de qué trata una disciplina que hasta hace poco desconocía y hoy es su nueva pasión: "Es todo un lenguaje y una manera diferente de ver el mundo".
La artista reveló que hace unos meses empezó a estudiar astrología y que está muy entusiasmada. "Yo estoy estudiando, estoy fascinada", comentó y aclaró: "No quiero ser astróloga ni mucho menos".
Wexler estuvo como invitada en La noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale, donde detalló que esta formación la ayuda a tener otra percepción de lo cotidiano: "Es un lenguaje, es todo un lenguaje, es una manera de ver el mundo también diferente y los vínculos".
La famosa destacó que la astrología o "pseudociencia", como la llaman algunos, es valiosa al momento de interpretar las relaciones humanas y a la hora de vincularse: "Entendés tantas cosas, es muy, muy apasionante realmente. Cómo vos te tomás las cosas o cómo el otro se toma las cosas".
La mediática es reconocida por trabajar su cuerpo y su mente con una técnica de yoga, llamada Método DeRose, y ahora sumó el interés por la astrología para lograr el autoconocimiento. Según detalló, esta disciplina funciona como "herramientas, todo lo que sirva para autoconocimiento y entender un poco más de uno y de la gente", y resaltó que no está pensado para que "te vaya a regir toda la vida".
A tono con las manifestaciones populares en la actualidad, Wexler detalló que le resulta interesante observar "los movimientos sociales a partir de la astrología" y apuntó sobre las protestas en Francia: "Octubre es un momento complicado".