10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La heladera inteligente que permite que los alimentos duren más

Este modelo incluye sensores inteligentes con control automático para conservar la frescura hasta un 30% más.

Por
Su sistema de filtrado elimina olores y optimiza el consumo energético.

Su sistema de filtrado elimina olores y optimiza el consumo energético.

Freepik

El desarrollo tecnológico aplicado a optimizar las tareas en casa está transformando la manera en que se conservan los alimentos. Los nuevos modelos de heladeras incorporan sistemas que ajustan automáticamente la temperatura y la humedad para mantener las condiciones ideales, logrando que frutas, verduras y comidas preparadas se conserven frescas durante más tiempo. Esta tendencia deja a la vista un cambio en las prioridades de los consumidores, que ahora buscan electrodomésticos eficientes, conectados y sostenibles.

Los modelos más recientes incorporan funciones de automatización y monitoreo remoto.
Te puede interesar:

La heladera inteligente que permite ver qué tiene dentro sin abrir la puerta

La apertura de las importaciones y el regreso del financiamiento a largo plazo impulsaron la llegada de equipos de última generación al país. En ese contexto, las marcas internacionales comienzan a ofrecer productos equipados con inteligencia artificial, sensores avanzados y filtros especiales que garantizan un ambiente interno más puro. Uno de los modelos más esperados es el de una reconocida firma sueca, que incorpora una tecnología capaz de prolongar la frescura de los alimentos hasta un 30% más, optimizando el rendimiento energético y reduciendo desperdicios.

Esta innovación combina precisión, eficiencia y comodidad. Su sistema inteligente analiza las variaciones internas y externas para mantener una temperatura constante, lo que contribuye a preservar las propiedades naturales de los alimentos y a evitar la formación de malos olores.

Electrolux IM7S No Frost Inverter

Los detalles de esta heladera inteligente

El modelo Electrolux IM7S No Frost Inverter integra un sistema denominado AutoSense, una tecnología basada en inteligencia artificial que ajusta automáticamente la temperatura y la humedad según el nivel de uso y la cantidad de productos almacenados. De esta forma, logra conservar la frescura de los alimentos hasta un 30% más que los refrigeradores tradicionales, evitando el deterioro prematuro y manteniendo intacto su sabor y textura.

A esto se suma el filtro TasteGuard, un sistema de purificación interna que elimina los malos olores hasta nueve veces más rápido que un modelo convencional. Su tecnología emplea carbono activado para mantener el aire del interior limpio y libre de impurezas, garantizando que cada compartimento preserve el aroma natural de los alimentos.

Electrolux IM7S No Frost Inverter

El sistema No Frost evita la formación de escarcha, mientras que el motor Inverter ajusta la potencia de enfriamiento en función de las necesidades del momento, reduciendo el consumo energético y extendiendo la vida útil del equipo. Además, su diseño moderno, con iluminación LED y compartimentos ergonómicos, facilita la organización interna y la visibilidad del contenido, adaptándose a diferentes estilos de cocina.

Noticias relacionadas

play

Gavin Wood, cofundador de Ethereum: "El mundo necesita utilizar Blockchain"

El nuevo mobiliario.
play

Adiós a las mesas de luz tradicionales: el invento inteligente que comenzará a sumarse a los dormitorios

Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Sony inicia el retiro progresivo de servicios online en la PS4.

¿Adiós a la PlayStation 4? Los cambios que preocupan a los gamers

Hay un dispositivo que se utiliza diariamente y que puede acumular más bacterias que ningún otro.

El dispositivo que casi todos usan y que está lleno de bacterias

Detectar intrusos en tu WiFi ayuda a mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión.

Adiós a los intrusos: cómo sacar a una persona que se conectó a tu red de WiFi

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 26 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 58 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora