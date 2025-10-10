La heladera inteligente que permite que los alimentos duren más Este modelo incluye sensores inteligentes con control automático para conservar la frescura hasta un 30% más. Por







Su sistema de filtrado elimina olores y optimiza el consumo energético. Freepik

El desarrollo tecnológico aplicado a optimizar las tareas en casa está transformando la manera en que se conservan los alimentos. Los nuevos modelos de heladeras incorporan sistemas que ajustan automáticamente la temperatura y la humedad para mantener las condiciones ideales, logrando que frutas, verduras y comidas preparadas se conserven frescas durante más tiempo. Esta tendencia deja a la vista un cambio en las prioridades de los consumidores, que ahora buscan electrodomésticos eficientes, conectados y sostenibles.

La apertura de las importaciones y el regreso del financiamiento a largo plazo impulsaron la llegada de equipos de última generación al país. En ese contexto, las marcas internacionales comienzan a ofrecer productos equipados con inteligencia artificial, sensores avanzados y filtros especiales que garantizan un ambiente interno más puro. Uno de los modelos más esperados es el de una reconocida firma sueca, que incorpora una tecnología capaz de prolongar la frescura de los alimentos hasta un 30% más, optimizando el rendimiento energético y reduciendo desperdicios.

Esta innovación combina precisión, eficiencia y comodidad. Su sistema inteligente analiza las variaciones internas y externas para mantener una temperatura constante, lo que contribuye a preservar las propiedades naturales de los alimentos y a evitar la formación de malos olores.

Los detalles de esta heladera inteligente El modelo Electrolux IM7S No Frost Inverter integra un sistema denominado AutoSense, una tecnología basada en inteligencia artificial que ajusta automáticamente la temperatura y la humedad según el nivel de uso y la cantidad de productos almacenados. De esta forma, logra conservar la frescura de los alimentos hasta un 30% más que los refrigeradores tradicionales, evitando el deterioro prematuro y manteniendo intacto su sabor y textura.