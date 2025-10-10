10 de octubre de 2025 Inicio
Qué opina el ChatGPT de la inversión de OpenAl en Argentina

La empresaria pionera en Inteligencia Artificial se reunió con el presidente Javier Milei para comunicarle el anuncio. "Creo que es una oportunidad histórica para Argentina, si se gestiona bien", respondió el chatbot junto a un extenso análisis.

Por
ChatGPT analizó la inversión que OpenAl hará en Argentina. 

Representantes de la empresa OpenAl se reunieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada donde anunciaron la firma de una carta de intención para invertir 25 mil millones de dólares en la construcción de una mega data center de Inteligencia Artificial en el sur de país. ChatGPT realizó un extenso análisis de la inversión y aseguró creer que "es una oportunidad histórica para Argentina, si se gestiona bien".

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 
Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

En un primer momento el chatbot explicó que el proyecto estaría enmarcado bajo el régimen de incentivos fiscales RIGI argentino y, de concretarse, "sería una de las mayores inversiones en infraestructura tecnológica y energética en la historia del país".

Al momento de brindar una opinión afirmó: "Puede marcar un antes y un después en términos de infraestructura tecnológica, capacidad de innovación, y posicionamiento en la carrera global de la IA".

Luego aclaró que el proyecto sea realmente sea algo sustentable y beneficioso se necesitan "transparencia en los términos del contrato, de los incentivos fiscales, de las obligaciones tanto del Estado como de la empresa", "asegurar que la energía que usará sea limpia o al menos lo más sostenible posible, y que no genere desbordes en la demanda (y los costos asociados para todos), "un plan serio de desarrollo de capital humano: formación, retención de talento, investigación", "que las comunidades locales y los ecosistemas naturales no sean dañados (y que puedan participar, beneficiarse) y "que el gobierno de turno o futuros gobiernos mantengan estabilidad, cumplimiento de acuerdos, tarifas reguladas, etc".

chat2

Potenciales beneficios y riesgos que representa la inversión de OpenAl en Argentina, según ChatGPT

Beneficios

  • Desarrollo tecnológico y de infraestructura

    Tener un centro de datos de ese calibre puede incentivar mejoras en redes eléctricas, transmisión, conectividad, climatización, etc. Puede traer modernización de infra­estructura en general.

  • Generación de empleo

    No sólo durante la construcción (obra civil, instalación, etc.), sino también para operación, mantenimiento, seguridad, servicios complementarios, etc. Puede ser un polo de empleo local.

  • Inversión extranjera directa

    En tiempos de incertidumbre económica, que llegue esa cantidad de capital foráneo puede fortalecer la percepción de Argentina como destino de inversiones, si se acompaña con certezas jurídicas, fiscales y estabilidad.

  • Efectos multiplicadores

    Energía, logística, proveedores de servicios, capacitación técnica, etc. Puede generar nuevas industrias alrededor (por ejemplo, para producción o ensamblaje de componentes, refrigeración, etc.).

  • Innovación y posicionamiento regional

    Argentina podría situarse como un hub de inteligencia artificial, atraer talento, universidades, empresas de tecnología. Ser parte de la cadena internacional de IA con infraestructura propia da ventajas competitivas.

Riesgos

  • Consumo energético

    500 megavatios es muchísimo. Se necesita una fuente energética confiable, constante y preferentemente renovable para que no impacte negativamente en el ambiente ni en la sustentabilidad del suministro eléctrico. Dependiendo de la ubicación, puede haber cuellos de botella en generación o transmisión.

  • Costos de mantenimiento y operación

    Infraestructura de ese tamaño implica mantener estándares altos de refrigeración, seguridad, redundancias, etc. Los costos operativos pueden ser muy altos. Si los ingresos proyectados no están bien garantizados, puede quedar como proyecto “hermoso pero estadístico”.

  • Regulación, fiscalidad y estabilidad política

    Los incentivos fiscales (“RIGI”) son clave, pero también lo son las garantías legales, la previsibilidad regulatoria, tarifas de electricidad, protección ante cambios de gobierno, inflación, etc. Si eso no está claro, el riesgo para los inversores y para el país crece mucho.

  • Impacto ambiental

    Además del consumo de energía, se debe considerar el agua, el suelo, la construcción, la huella de carbono, la afectación de ecosistemas si se ubica en zonas sensibles como la Patagonia, etc.

  • Escalabilidad del talento humano local

    ¿Argentina tiene ya suficiente masa de ingenieros, técnicos, especialistas en redes, en IA, en mantenimiento de data centers de alta complejidad? Si no, habrá necesidad de formación, importación de especialistas, lo cual puede aumentar costos.

  • Contrato y estructura financiera

    Que sea “hasta USD25.000 millones” no garantiza que sea todo de golpe, ni que todos los componentes sean locales. Puede haber fases, puede depender de financiamiento externo, asociación pública-privada, etc. Parte de la inversión puede ir a hardware importado, lo que significa dólares que salen.

