Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en Argentina para crear el data center

El empresario Sam Altman destacó el anuncio realizado para construir un mega data center para inteligencia artificial en la Patagonia.

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 

El director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, Sam Altman, destacó la inversión anunciada por u$s25 mil millones para Argenitna con le objetivo de construir un mega data center en la Patagonia. El proyecto en colaboración con Sur Energy y representa un avance en la implementación de la inteligencia artificial en Argentina.

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma general laboral

A través de un video, el empresario destacó el potencial del proyecto, elogió al presidente Javier Milei: “No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Mat era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial". Altman resaltó, además, el trabajo de Mat Travizano, el fundador de Sur Energy.

"Nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso”.

En esa línea, enfatizó: "Hoy nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy".

"Es nuestro primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición. Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda Argentina. Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina". indicó.

En esa línea, elogió: "Cuando conocí al presidente Milei durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión sobre cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y sólida. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión".

"Millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha más que triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales que utilizan la inteligencia artificial para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo", destacó Altman.

Para finalizar, apuntó: "De cara al futuro, vemos un porvenir en el que cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública en Argentina pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial. Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande: hacer que la inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que están ayudando a que esto suceda. No podemos esperar a ver lo que construiremos juntos".

