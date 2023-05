Alerta por el "mensaje bomba" de Whatsapp que cierra la aplicación: cómo evitarlo

Cómo es el "mensaje bomba" de Whatsapp que cierra la aplicación

El "mensaje bomba" de Whatsapp que cierra la aplicación contiene el texto "http://wa.me/settings". Cada vez que se quiera entrar a un chat que contenga ese mensaje, la app se cerrará. El bug, como se le dice a este tipo de fallas en el ambiente informático, se detectó primero en grupos pero también aplica a mensajes individuales.

WhatsApp

Cómo funciona el fallo de Whatsapp y cómo arreglarlo

El fallo de Whatsapp funciona de la siguiente manera: al enviarlo se produce un problema de denegación de servicio (DoS). Esto ocurre cuando un atacante logra obstruir, de alguna manera, el acceso a un servicio determinado por parte de los usuarios legítimos.

no obstante, no se trata de una vulnerabilidad, sino que es un error de programación. Cuando la app se cierra es una "excepción no controlada", lo que genera que la aplicacion "se cuelgue" porque no sabe qué hacer.

Para poder "explotar" este bug solo se necesita que un miembro de un grupo envíe ese mensaje o, incluso, también puede romper un chat entre dos personas. Siempre en dispositivos Android.

El fallo de Whatsapp se arregla de tres maneras posibles:

Lo que se necesita es que alguien desde un dispositivo con iOS borre ese mensaje.

De no contar con nadie que tenga un iPhone, la alternativa es hacerlo vía WhatsApp Web. En ese caso, se entra y se elimina ese mensaje.

Una tercera forma de solucionarlo es cortar la conexión a internet del dispositivo: activar modo avión, entrar y borrar el mensaje. Esto es porque el problema parecería estar relacionado con la previsualización.

En el caso de los grupos, lo más seguro sería eliminar y/o bloquear al miembro que haya enviado ese mensaje para evitar que vuelva a suceder.

Estas son solucionesprovisorias para el problema, hasta que WhatsApp lo arregle con una actualización, lo cual seguramente sea pronto.