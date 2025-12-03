La nueva medida ajusta compatibilidades y deja sin servicio a equipos con sistemas antiguos que ya no pueden sostener las funciones actuales de la plataforma.

A partir de diciembre de 2025 , una actualización de compatibilidad dejará fuera de servicio a una serie de dispositivos que ya no cuentan con el soporte técnico y el software necesarios para sostener el funcionamiento de WhatsApp .

La medida forma parte del cronograma habitual con el que Meta revisa periódicamente qué equipos pueden seguir recibiendo parches de seguridad, nuevas funciones y mantenimiento general. Este tipo de recortes se aplica especialmente sobre modelos con sistemas operativos muy antiguos y sobre dispositivos que llevan varios años discontinuados.

El ajuste responde a la necesidad de mantener un entorno más estable y menos vulnerable . Con el paso del tiempo, ciertos teléfonos dejan de acceder a actualizaciones y su capacidad de procesar herramientas más exigentes se reduce de manera notable. Esto no solo afecta el rendimiento, sino también la protección frente a fallas, malware o accesos indebidos. Por ese motivo, cada revisión de compatibilidad considera factores como la antigüedad del software, el nivel de soporte disponible y la cantidad de usuarios que aún utilizan esos equipos.

En esta instancia, el recorte alcanza a dispositivos que funcionan con versiones previas a Android 5.0 o iOS 15.1 , sistemas que ya no pueden garantizar estabilidad dentro de la aplicación. Antes de que la compatibilidad deje de estar disponible, WhatsApp envía notificaciones para alertar a quienes siguen utilizando estos modelos, de modo que puedan evaluar alternativas o modificar su dispositivo.

Estos equipos quedan fuera de servicio debido a la falta de actualizaciones del sistema operativo, lo que impide sostener el funcionamiento de la app.

Los cambios de compatibilidad de WhatsApp impactan en modelos que ya no reciben soporte técnico, alcanzando a marcas como Apple y Samsung.

Samsung

Galaxy J2

Este modelo es el único de la marca afectado, ya que opera con un software que quedó ampliamente rezagado frente a las versiones actuales.

LG

LG V10

LG G3

Ambos dispositivos pierden compatibilidad por no contar con soporte que permita ejecutar funciones recientes dentro de la plataforma.

Motorola

Moto G (modelos antiguos)

Las generaciones más viejas de esta línea no reciben actualizaciones desde hace tiempo, lo que deriva en un deterioro considerable del rendimiento.

HTC

One M8

Este dispositivo, con varias generaciones de antigüedad, quedará sin acceso a la aplicación a partir del nuevo corte de compatibilidad.

WhatsApp WhatsApp recorta dispositivos compatibles para sostener seguridad y rendimiento óptimo. Freepik

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Los dos modelos dejan de ser compatibles por operar con versiones de software que ya no responden a los estándares actuales de seguridad y estabilidad.