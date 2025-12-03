Los celulares que perderán WhatsApp desde diciembre 2025.
Freepik
La actualización anual de WhatsApp dejará sin servicio a varios celulares desde diciembre de 2025.
La medida responde a la necesidad de sostener seguridad, rendimiento y funciones más recientes.
Modelos de Apple, Samsung, LG, Motorola, HTC y Sony dejarán de ser compatibles.
Las alternativas incluyen cambiar de equipo o recurrir a WhatsApp Web con limitaciones.
A partir de diciembre de 2025, una actualización de compatibilidad dejará fuera de servicio a una serie de dispositivos que ya no cuentan con el soporte técnico y el software necesarios para sostener el funcionamiento de WhatsApp.
La medida forma parte del cronograma habitual con el que Meta revisa periódicamente qué equipos pueden seguir recibiendo parches de seguridad, nuevas funciones y mantenimiento general. Este tipo de recortes se aplica especialmente sobre modelos con sistemas operativos muy antiguos y sobre dispositivos que llevan varios años discontinuados.
El ajuste responde a la necesidad de mantener un entorno más estable y menos vulnerable. Con el paso del tiempo, ciertos teléfonos dejan de acceder a actualizaciones y su capacidad de procesar herramientas más exigentes se reduce de manera notable. Esto no solo afecta el rendimiento, sino también la protección frente a fallas, malware o accesos indebidos. Por ese motivo, cada revisión de compatibilidad considera factores como la antigüedad del software, el nivel de soporte disponible y la cantidad de usuarios que aún utilizan esos equipos.
En esta instancia, el recorte alcanza a dispositivos que funcionan con versiones previas a Android 5.0 o iOS 15.1, sistemas que ya no pueden garantizar estabilidad dentro de la aplicación. Antes de que la compatibilidad deje de estar disponible, WhatsApp envía notificaciones para alertar a quienes siguen utilizando estos modelos, de modo que puedan evaluar alternativas o modificar su dispositivo.
Los celulares en los que no funciona WhatsApp desde diciembre 2025
Apple
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Estos equipos quedan fuera de servicio debido a la falta de actualizaciones del sistema operativo, lo que impide sostener el funcionamiento de la app.
Samsung
Galaxy J2
Este modelo es el único de la marca afectado, ya que opera con un software que quedó ampliamente rezagado frente a las versiones actuales.
LG
LG V10
LG G3
Ambos dispositivos pierden compatibilidad por no contar con soporte que permita ejecutar funciones recientes dentro de la plataforma.
Motorola
Moto G (modelos antiguos)
Las generaciones más viejas de esta línea no reciben actualizaciones desde hace tiempo, lo que deriva en un deterioro considerable del rendimiento.
HTC
One M8
Este dispositivo, con varias generaciones de antigüedad, quedará sin acceso a la aplicación a partir del nuevo corte de compatibilidad.
Sony
Xperia Z2
Xperia Z3
Los dos modelos dejan de ser compatibles por operar con versiones de software que ya no responden a los estándares actuales de seguridad y estabilidad.