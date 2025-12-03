3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que no funciona la aplicación desde diciembre 2025

La nueva medida ajusta compatibilidades y deja sin servicio a equipos con sistemas antiguos que ya no pueden sostener las funciones actuales de la plataforma.

Por
Los celulares que perderán WhatsApp desde diciembre 2025.

Los celulares que perderán WhatsApp desde diciembre 2025.

Freepik
  • La actualización anual de WhatsApp dejará sin servicio a varios celulares desde diciembre de 2025.
  • La medida responde a la necesidad de sostener seguridad, rendimiento y funciones más recientes.
  • Modelos de Apple, Samsung, LG, Motorola, HTC y Sony dejarán de ser compatibles.
  • Las alternativas incluyen cambiar de equipo o recurrir a WhatsApp Web con limitaciones.

A partir de diciembre de 2025, una actualización de compatibilidad dejará fuera de servicio a una serie de dispositivos que ya no cuentan con el soporte técnico y el software necesarios para sostener el funcionamiento de WhatsApp.

Atención a este detalle que es un clásico de Navidad.
Te puede interesar:

Por qué este elemento navideño puede afectar el Wifi y tenés que colocarlo en un sitio estratégico

La medida forma parte del cronograma habitual con el que Meta revisa periódicamente qué equipos pueden seguir recibiendo parches de seguridad, nuevas funciones y mantenimiento general. Este tipo de recortes se aplica especialmente sobre modelos con sistemas operativos muy antiguos y sobre dispositivos que llevan varios años discontinuados.

El ajuste responde a la necesidad de mantener un entorno más estable y menos vulnerable. Con el paso del tiempo, ciertos teléfonos dejan de acceder a actualizaciones y su capacidad de procesar herramientas más exigentes se reduce de manera notable. Esto no solo afecta el rendimiento, sino también la protección frente a fallas, malware o accesos indebidos. Por ese motivo, cada revisión de compatibilidad considera factores como la antigüedad del software, el nivel de soporte disponible y la cantidad de usuarios que aún utilizan esos equipos.

En esta instancia, el recorte alcanza a dispositivos que funcionan con versiones previas a Android 5.0 o iOS 15.1, sistemas que ya no pueden garantizar estabilidad dentro de la aplicación. Antes de que la compatibilidad deje de estar disponible, WhatsApp envía notificaciones para alertar a quienes siguen utilizando estos modelos, de modo que puedan evaluar alternativas o modificar su dispositivo.

Whatsapp
Los cambios de compatibilidad de WhatsApp impactan en modelos que ya no reciben soporte técnico, alcanzando a marcas como Apple y Samsung.

Los cambios de compatibilidad de WhatsApp impactan en modelos que ya no reciben soporte técnico, alcanzando a marcas como Apple y Samsung.

Los celulares en los que no funciona WhatsApp desde diciembre 2025

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Estos equipos quedan fuera de servicio debido a la falta de actualizaciones del sistema operativo, lo que impide sostener el funcionamiento de la app.

Samsung

  • Galaxy J2

Este modelo es el único de la marca afectado, ya que opera con un software que quedó ampliamente rezagado frente a las versiones actuales.

LG

  • LG V10
  • LG G3

Ambos dispositivos pierden compatibilidad por no contar con soporte que permita ejecutar funciones recientes dentro de la plataforma.

Motorola

  • Moto G (modelos antiguos)

Las generaciones más viejas de esta línea no reciben actualizaciones desde hace tiempo, lo que deriva en un deterioro considerable del rendimiento.

HTC

  • One M8

Este dispositivo, con varias generaciones de antigüedad, quedará sin acceso a la aplicación a partir del nuevo corte de compatibilidad.

WhatsApp
WhatsApp recorta dispositivos compatibles para sostener seguridad y rendimiento óptimo.

WhatsApp recorta dispositivos compatibles para sostener seguridad y rendimiento óptimo.

Sony

  • Xperia Z2
  • Xperia Z3

Los dos modelos dejan de ser compatibles por operar con versiones de software que ya no responden a los estándares actuales de seguridad y estabilidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así podés solucionar tu red de Wifi sin apagar el router.

Este es el truco que pocos conocen para arreglar el Wifi sin apagar el router

Recomendaciones para conectarte al Wifi sin problemas.

Evitá estafas: qué debés hacer antes de conectarte a una red Wifi

Con este truco podés tener un internet más veloz en tu casa.

De qué forma podés hacer un mapa de calor tecnológico de tu hogar para saber dónde colocar tu Wifi

Consejo claves para el internet en las fiestas.

Este es el truco clave para que tu Wifi no falle en navidad: dónde debés dejar el router

La Argentina revalidó su posición de epicentro tecnológico.

Semana Blockchain en Argentina: la nueva internet y los desafíos regulatorios

Crear un mapa de calor de nuestra red WiFi puede ayudarnos a detectar puntos en los que la señal no es tan fuerte como nos gustaría, ya sea en nuestro hogar o en una oficina. 

Por qué crear un mapa es clave para entender dónde colocar el Wifi y cómo lo podés hacer

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia, se trata de Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, una producción estreno que captó la atención de miles de televidentes. 
play

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

La ex Gran Hermano y madre de gemelas no pudo evitar el quiebre emocional al recibir una sorpresa de último momento que la tomó completamente desprevenida. Su reacción fue grabada y conmovió a sus seguidores.
play

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

La modelo y empresaria tiene 37 años.

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 6 minutos
La pareja tenía un hijo.

Encontraron muerta a una pareja de argentinos en España: investigan si fue un femicidio y suicidio

Hace 9 minutos
Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Hace 12 minutos
McDonalds reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la inclusión laboral: emplea a más de 2 mil personas con discapacidad

Hace 17 minutos
El caso de este hombre que tenía gendes dolores de panza y recibió un diagnóstico que sorprendió a todos

Tenía un dolor de panza constante por comer elementos inesperados pero el verdadero diagnóstico era otro: qué sucedió

Hace 26 minutos