¿Adiós a los celulares? El invento que busca reducir el tiempo del uso de estos dispositivos

Este dispositivo ofrece una forma sutil de mantenerse conectado. Filtra mensajes, clasifica avisos según su importancia y transforma cada notificación en una señal visual discreta.

El objetivo es recuperar el control sobre la atención y el tiempo personal.

El objetivo es recuperar el control sobre la atención y el tiempo personal.

La tecnología sigue evolucionando y todo hacer parecer que la llegada de los anillos inteligentes abre un nuevo capítulo en los accesorios tecnológicos, ofreciendo una alternativa minimalista y funcional a los relojes inteligentes. Estos dispositivos no solo buscan complementar la experiencia digital, sino también disminuir la dependencia al celular, filtrando notificaciones y evitando interrupciones innecesarias.

Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.
En un contexto donde la sobreexposición a pantallas y avisos constantes se convirtió en un problema cotidiano, surgen soluciones que priorizan el bienestar digital. El Spktrl Light Ring, desarrollado por la startup francesa Spktrl, utiliza inteligencia artificial para que el usuario pueda mantenerse informado sin caer en la distracción permanente. El objetivo es recuperar el control sobre la atención y el tiempo personal.

Con un diseño que combina tecnología de última generación y estética de alta joyería, este anillo ofrece una forma sutil de mantenerse conectado. Filtra mensajes, clasifica avisos según su importancia y transforma cada notificación en una señal visual discreta, ajustada a las prioridades y rutinas de quien lo lleva.

Spktrl Light Ring

Así son los anillos inteligentes que prometen disminuir el uso del celular

El Spktrl Light Ring llama la atención por su sistema de alertas personalizadas. Integra un diamante de laboratorio de 1,5 quilates en su superficie que, mediante conectividad Bluetooth de bajo consumo, emite destellos en distintos colores según la categoría de la notificación. Verde para asuntos laborales, azul para temas familiares y violeta para interacciones sociales, aunque cada usuario puede modificar tonos, saturación e intensidad para adaptarlos a su estilo.

Gracias a un algoritmo con aprendizaje automático, el dispositivo ajusta en tiempo real la frecuencia y brillo de las luces según el contexto. En una reunión, por ejemplo, la señal se suaviza, mientras que fuera del horario de trabajo, se limita para no interrumpir momentos de descanso. La mayor parte del tiempo, el anillo permanece como una pieza de joyería discreta. Solo se activa ante notificaciones realmente relevantes, reduciendo la carga de información y favoreciendo un estilo de vida digital más equilibrado.

Spktrl Light Ring

El diamante, además de darle un toque de elegancia, cumple un rol clave como difusor de luz y canal de comunicación entre el usuario y el mundo digital. Los pulsos lumínicos varían según la urgencia del mensaje, ofreciendo ritmos rápidos para avisos prioritarios y señales suaves para interacciones de menor importancia.

La experiencia se complementa con una aplicación intuitiva que permite configurar qué avisos recibir, de quién y en qué momento del día. Este enfoque de comunicación visual reemplaza textos y sonidos por señales luminosas, reduciendo distracciones y ayudando a focalizar en lo que realmente importa.

