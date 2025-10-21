21 de octubre de 2025 Inicio
Qué es "nombre de usuario", la nueva función que se viene a WhatsApp: tenés que saber de qué trata

La app de mensajería instantánea de Meta prepara un cambio que podría modificar la forma en que nos comunicamos: busca reemplazar los números por usuarios únicos.

Por
Whatsapp va a lanzar una actualización

Whatsapp va a lanzar una actualización, que va a permitir tener una mayor seguridad a sus usuarios.

  • WhatsApp implementará nombres de usuario para que los usuarios puedan chatear sin compartir su número de teléfono.

  • Cada usuario tendrá un identificador único, compuesto por letras, números o guiones bajos, que funcionará como alias dentro de la app.

  • Se agregará una capa extra de seguridad, ya que no bastará con conocer el nombre de usuario para enviar mensajes: hará falta autorización o un código.

  • La función busca reforzar la privacidad y modernizar la app, acercándola más al modelo de redes sociales y reduciendo la dependencia de los números de teléfono.

WhatsApp está preparando un cambio que promete dar que hablar. En los últimos días, se filtraron detalles sobre una función llamada “nombre de usuario”, que ya está en desarrollo y podría transformar por completo la forma en que nos vinculamos dentro de la aplicación. El objetivo principal es reforzar la privacidad y reducir la dependencia del número de teléfono como medio de identificación.

La novedad surge en un momento donde la seguridad digital se volvió prioridad. Cada vez más personas buscan mantener el control sobre sus datos personales, especialmente en aplicaciones de mensajería que se usan a diario. Por eso, Meta —la empresa detrás de WhatsApp— decidió avanzar con una opción que permitiría ocultar el número de celular y reemplazarlo por un identificador único.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento global, todo indica que la función ya está en fase de pruebas internas y podría llegar primero a quienes participan del programa beta. En caso de aprobarse, representaría uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la app.

Teléfono celular WhatsApp

Qué es nombre de usuario, la nueva función de WhatsApp

La nueva herramienta que prepara WhatsApp busca dar un giro profundo a la forma en que nos comunicamos dentro de la app. En lugar de depender exclusivamente del número de teléfono, cada persona podrá elegir un identificador único para usar dentro de la plataforma.

Este nombre de usuario funcionará como un alias personal y seguro, similar al sistema que ya usan otras aplicaciones como Telegram o Instagram.

Entre los principales detalles que se conocen hasta ahora:

  • Cada usuario podrá crear un identificador compuesto por letras, números o guiones bajos.

  • Ese identificador será único y no podrá repetirse.

  • Permitirá chatear o ser buscado sin necesidad de compartir el número de teléfono.

  • Para mayor seguridad, no bastará con conocer el usuario: será necesario contar con autorización o un código para iniciar una conversación.

WhatsApp celular

Además, WhatsApp ofrecerá opciones de configuración flexibles: cada persona podrá decidir si muestra su número, su usuario o ambos, según el nivel de privacidad que desee.

Esto apunta a reducir los contactos no deseados, los fraudes y la suplantación de identidad, problemas cada vez más frecuentes en entornos digitales.

Para empresas o profesionales, el sistema podría también representar una ventaja: tener un usuario único facilitaría la comunicación y reforzaría la identidad de marca.

