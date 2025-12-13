13 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a ChatGPT en WhatsApp: cuándo la IA deja la plataforma

Meta retirará el acceso a asistentes de terceros dentro del mensajero. Los usuarios tienen un plazo para guardar sus chats y elegir otra vía para usar la IA.

Desde enero de 2026

Desde enero de 2026, ninguna de estas propuestas podrá seguir funcionando dentro de la plataforma de mensajería.

  • WhatsApp dejará de admitir asistentes de IA externos a partir de enero de 2026 por cambios en sus políticas.
  • ChatGPT y otros bots generalistas quedarán fuera de la plataforma por decisión de Meta.
  • os usuarios podrán usar la herramienta solo hasta mediados de enero y deberán resguardar sus chats.
  • El objetivo de Meta es impulsar su propio asistente interno y limitar el uso de desarrollos de terceros.

WhatsApp dejará de permitir el uso de ChatGPT dentro de la aplicación a partir del próximo año, debido a una actualización en las condiciones de uso que restringirá la presencia de chatbots creados por compañías externas. La medida tendrá un fuerte impacto entre quienes utilizan este tipo de asistentes para consultas diarias, tareas rápidas o conversaciones automatizadas.

La decisión forma parte de un reajuste más amplio dentro de la plataforma, que busca acotar el rol de los bots y mantener el servicio alineado con funciones empresariales más específicas. El cambio se enmarca en una estrategia orientada a reforzar la presencia de su tecnología propia dentro de la aplicación.

Con el plazo límite ya establecido, los usuarios deberán pensar qué hacer con sus chats y qué alternativas adoptar para seguir utilizando la IA fuera de la app de Meta.

Meta IA
Es importante destacar que Meta AI ofrece opciones para obtener información, agendar citas y proporcionar recomendaciones o sugerencias.

Por qué ChatGPT deja WhatsApp

Meta modificó las reglas de uso de la API de WhatsApp Business Solution y redefinió qué tipo de bots pueden operar en la aplicación. Con esta actualización, los asistentes de uso general quedan excluidos, permitiéndose únicamente aquellos que cumplan funciones concretas vinculadas a servicios comerciales, como soporte o gestión de consultas de empresas.

Esta modificación deja afuera a herramientas creadas por desarrolladores externos, entre las que se encuentra ChatGPT. Desde enero de 2026, ninguna de estas propuestas podrá seguir funcionando dentro de la plataforma de mensajería.

ChatGPT, IA, celular, mensajes

Cuándo ChatGPT deja WhatsApp

El acceso permanecerá disponible hasta el 15 de enero de 2026. Una vez superada esa fecha, el uso de ChatGPT en WhatsApp quedará inhabilitado.

Quienes dependen del asistente para tareas personales deberán considerar otras vías: la versión web, las aplicaciones oficiales en móviles o equipos de escritorio, u opciones de IA disponibles fuera del mensajero. Para evitar pérdidas de información, se recomienda exportar las conversaciones antes del cierre, ya que el contenido dejará de ser accesible desde la app una vez aplicada la restricción.

