Qué es CloudFlare, la compañía que paralizó internet y generó la caída de páginas web como X y Chat GPT

Millones de usuarios a nivel mundial registraron fallas a la hora de ingresar a sitios como X, ChatGPT, Letterbox, y juegos online.

La compañía brinda servicio a millones de páginas webs

La compañía brinda servicio a millones de páginas webs, aplicaciones y juegos online. 

La caída de CloudFlare paralizó internet, miles de sitios webs no funcionan o tardan en cargar, algunos de los afectados fueron X, ChatGPT, Letterbox, y juegos online del estilo League Of Legends.

caida de cloudflare afecta a varios sitios a nivel mundial como x, chatgpt y letterboxd
Caída de CloudFlare afecta a varios sitios a nivel mundial como X, ChatGPT y Letterboxd

Los problemas para acceder a sitios web continúa, desde DownDetector, la herramienta de uso online que informa cuáles páginas tienen problemas, expresaron que "los reportes de los usuarios indican problemas con Cloudflare".

CloudFlare 18-11-25

Cloudflare funciona como una red de entrega de contenido y DNS distribuido (servidor de nombres de dominio). Sus servicios protegen a los propietarios de sitios web de las cargas máximas, los ataques de spam de comentarios y los ataques DDoS (denegación de servicio distribuida), explicaron desde DownDetector.

Según informó el medio El Español, desde CloudFlare informaron que se están "experimentando problemas", por lo que los "consumidores se pueden encontrar con errores", pero están investigando las causas del mismo.

Caída de CloudFlare: el mensaje que aparece a los usuarios "desbloquee challenges.cloudflare"

En algunos sitios web, como por ejemplo el atptour.com, aparece una leyenda "por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar", que hace referencia al mal funcionamiento de la compañía que provee servicios.

CloudFlare 18-11-25
