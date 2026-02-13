Ante el aumento de ciberdelitos, la aplicación de mensajería instantánea habilitó una configuración avanzada que oculta tu rastro digital durante las llamadas, evitando que los atacantes obtengan datos sensibles sobre tu ubicación o conexión.

En un contexto donde la ciberdelincuencia se vuelve cada vez más sofisticada, WhatsApp se convirtió en uno de los escenarios principales donde se realizan diversos intentos de fraude. Desde el robo de identidad hasta el "phishing" , los delincuentes buscan constantemente nuevas grietas en la seguridad de los usuarios para acceder a datos personales y financieros.

La masividad de la plataforma la convierte en un blanco fácil para quienes utilizan engaños telefónicos y mensajes maliciosos con el fin de vulnerar la privacidad de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la aplicación de mensajería de Meta cuenta con herramientas de seguridad que muchos usuarios desconocen

Para la tranquilidad del usuario, existe una función técnica específica que actúa como un escudo invisible. Oculta en los ajustes avanzados, permite blindar la conexión y evitar que agentes externos puedan rastrear información sensible durante las comunicaciones.

La nueva barrera de defensa contra los delincuentes digitales va mucho más allá de las opciones tradicionales de bloquear o reportar un número desconocido. Se trata de una configuración de seguridad avanzada que impide que terceros obtengan información sobre tu ubicación o proveedor de servicios durante una llamada.

Las estafas por prefijo son una de las modalidades más comunes

Muchos de los ataques actuales comienzan con una simple llamada de voz o video que, aunque no sea atendida, puede ser utilizada por los ciberdelincuentes para recopilar metadatos técnicos que sirven para facilitar intrusiones más complejas en el dispositivo.

Es por eso que esta opción es fundamental para mitigar los riesgos del espionaje digital y las estafas dirigidas. Al estar activado, la plataforma añade una capa extra de cifrado y anonimato que dificulta enormemente que un atacante pueda triangular la posición del usuario o conocer detalles sobre su red de conexión.

Cómo activar la protección de la IP

Whatsapp Las estafas a través de esta aplicación están en aumento, por lo que es importante saber cómo prevenir. Freepik

El usuario debe dirigirse a la pestaña de "Ajustes" o "Configuración", luego ingresar a la sección de "Privacidad" y desplazarse hasta el final de la lista, donde encontrará la opción denominada "Avanzada".

En esta nueva pestaña, aparece el botón clave: "Proteger la dirección IP en las llamadas". Al activarlo, todas las llamadas pasarán a través de los servidores de Meta, ocultando la dirección IP real.