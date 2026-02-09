9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a los auriculares "pequeños": así es el modelo más grande del mundo

Un fabricante presentó un dispositivo de tamaño inusual que rompe con el diseño tradicional y funciona más como un parlante portátil.

Por
El nuevo dispositivo tiene un tamaño inusual y rompe con el diseño clásico de auriculares.

El nuevo dispositivo tiene un tamaño inusual y rompe con el diseño clásico de auriculares.

Freepik

  • El modelo Blue XL Speaker Headphones es considerado el auricular más grande del mundo.

  • Funciona como un parlante Bluetooth portátil, no como auricular tradicional.

  • Ofrece 20 horas de autonomía con una sola carga.

  • Se venderá en edición limitada por unos 100 dólares.

En una época minimalista incluso en los dispositivos auditivos, el modelo más grande del mundo de auriculares es el Blue XL Speaker Headphones, un dispositivo de tamaño descomunal que rompe con la reciente idea tradicional de este segmento y se acerca más al concepto de un parlante portátil.

Para volver a usar la función de IG el creador del grupo deberá volver a sumar al usuario manualmente.
Te puede interesar:

Instagram cambia sus reglas: cuándo se podrá salir de las listas de Mejores Amigos de otros usuarios

El producto fue presentado por la marca de audio JLab, que sorprendió con un diseño fuera de lo común: un equipo con la estética de auriculares gigantes, pero pensado para reproducir sonido hacia el exterior y no directamente en los oídos. El formato busca ofrecer una experiencia sonora más abierta y compartida, similar a la de un parlante portátil.

La propuesta apunta a un público que busca dispositivos llamativos y multifunción, combinando portabilidad con potencia sonora, en una edición limitada que se presenta como una curiosidad dentro del mercado tecnológico. El lanzamiento también funciona como una estrategia de marketing para destacar dentro de un segmento saturado de diseños similares.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de JLab (@jlabaudio)

Cómo son los auriculares más grandes del mundo

El Blue XL Speaker Headphones no fue diseñado para usarse como un auricular convencional. Según el fabricante, se trata de altavoces Bluetooth funcionales que pueden apoyarse sobre una superficie o colgarse alrededor del cuello, funcionando como un sistema de sonido portátil.

El dispositivo integra dos altavoces de 2,5 pulgadas y ofrece una potencia de 30 vatios, una cifra superior a la de muchos parlantes compactos. Además, cuenta con una batería que promete hasta 20 horas de autonomía con una sola carga. También incorpora carga rápida de 10W, con un tiempo de recarga completa cercano a las 3 horas, y conectividad Bluetooth en versión 5.4 para enlazarse con teléfonos, tablets u otros dispositivos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de JLab (@jlabaudio)

A pesar de su tamaño, el diseño es plegable, lo que facilita el transporte. El fabricante confirmó que se trata de una edición limitada, con un precio cercano a los 100 dólares, apuntado a quienes buscan un gadget diferente dentro del mundo del audio.

Noticias relacionadas

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo.

Lo tenés que saber: así funciona la alerta de Wifi inseguro en Android

Trucos para el Wifi de tu casa.

Cómo funciona la regla de los 30 centímetros en el router del Wifi y para qué sirve

Esta es la mejor manera de potenciar el Wifi en tu casa.

Con este pequeño ajuste podés mejorar tu Wifi y evitar que las películas o los videjuegos se traben: qué hacer

Rating Cero

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
play

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Ben Affleck entrenó durante meses para lograr el físico del superhéroe.

La impresionante transformación física de Ben Affleck para hacer de Batman a sus 53 años

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.
play

De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer.

La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así"

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

últimas noticias

play
Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

Hace 7 minutos
En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

Hace 12 minutos
Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Hace 14 minutos
Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

Hace 25 minutos
La acción propone unir experiencias muy argentinas.

McDonald's lleva "Del Origen a la Mesa" a la ruta con su campaña de verano 2026

Hace 31 minutos