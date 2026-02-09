Adiós a los auriculares "pequeños": así es el modelo más grande del mundo Un fabricante presentó un dispositivo de tamaño inusual que rompe con el diseño tradicional y funciona más como un parlante portátil. Por + Seguir en







El nuevo dispositivo tiene un tamaño inusual y rompe con el diseño clásico de auriculares. Freepik

El modelo Blue XL Speaker Headphones es considerado el auricular más grande del mundo.

Funciona como un parlante Bluetooth portátil, no como auricular tradicional.

Ofrece 20 horas de autonomía con una sola carga.

Se venderá en edición limitada por unos 100 dólares. En una época minimalista incluso en los dispositivos auditivos, el modelo más grande del mundo de auriculares es el Blue XL Speaker Headphones, un dispositivo de tamaño descomunal que rompe con la reciente idea tradicional de este segmento y se acerca más al concepto de un parlante portátil.

El producto fue presentado por la marca de audio JLab, que sorprendió con un diseño fuera de lo común: un equipo con la estética de auriculares gigantes, pero pensado para reproducir sonido hacia el exterior y no directamente en los oídos. El formato busca ofrecer una experiencia sonora más abierta y compartida, similar a la de un parlante portátil.

La propuesta apunta a un público que busca dispositivos llamativos y multifunción, combinando portabilidad con potencia sonora, en una edición limitada que se presenta como una curiosidad dentro del mercado tecnológico. El lanzamiento también funciona como una estrategia de marketing para destacar dentro de un segmento saturado de diseños similares.

Cómo son los auriculares más grandes del mundo El Blue XL Speaker Headphones no fue diseñado para usarse como un auricular convencional. Según el fabricante, se trata de altavoces Bluetooth funcionales que pueden apoyarse sobre una superficie o colgarse alrededor del cuello, funcionando como un sistema de sonido portátil.

El dispositivo integra dos altavoces de 2,5 pulgadas y ofrece una potencia de 30 vatios, una cifra superior a la de muchos parlantes compactos. Además, cuenta con una batería que promete hasta 20 horas de autonomía con una sola carga. También incorpora carga rápida de 10W, con un tiempo de recarga completa cercano a las 3 horas, y conectividad Bluetooth en versión 5.4 para enlazarse con teléfonos, tablets u otros dispositivos.