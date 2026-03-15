YouTube lanzó una herramienta avanzada para la detección de deepfakes

El sistema protege a figuras públicas mediante la identificación de rostros y voces manipulados por Inteligencia Artificial (IA). La función permite que los usuarios afectados soliciten la eliminación inmediata de contenidos que suplanten su identidad.

YouTube activó "Likeness Detection" , una tecnología diseñada para resguardar la imagen de políticos, periodistas y funcionarios. El sistema identifica videos generados o manipulados con Inteligencia Artificial (IA) que buscan la suplantación de identidad de personas con alta exposición pública.

Este mecanismo opera de manera similar al Content ID de derechos de autor, pero con un enfoque exclusivo en biometría facial y vocal . La plataforma garantiza así un control estricto sobre la propia imagen sin interferir con contenidos orientados a la parodia o la sátira.

La herramienta combina modelos de IA con marcas de agua digitales de Google para facilitar la trazabilidad del origen de cada pieza audiovisual. Mediante algoritmos de comparación de geometría facial, el software detecta patrones coincidentes entre el material subido y los perfiles protegidos.

Los usuarios verificados disponen de un panel privado donde reciben alertas ante posibles coincidencias de su imagen. A partir de ese aviso, los afectados inician una solicitud de remoción a través de las herramientas de privacidad que dispone la compañía.

Para activar la función, los interesados deben completar un proceso de validación que incluye la carga de un video de referencia y un documento oficial. Esta inscripción asegura que solo las personas autorizadas accionen el sistema de detección sobre su propia identidad biométrica.

La empresa garantiza que el uso de estos datos sensibles se limita exclusivamente al chequeo de seguridad. La información recolectada no sirve para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa, lo cual mantiene un equilibrio entre privacidad y vigilancia.

El acceso al programa comprende a creadores del YouTube Partner Program, funcionarios de gobierno y candidatos en ejercicio. Entre los primeros evaluadores del sistema figuraron personalidades de la plataforma como MrBeast, Mark Rober, Doctor Mike y Marques Brownlee.

Una vez que el sistema confirma un hallazgo, YouTube realiza una evaluación humana para considerar factores como la intención del contenido y la libertad de expresión. Solo tras esta revisión técnica y manual, el video es retirado si se ratifica la vulneración de la identidad del denunciante.