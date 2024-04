Yacobitti, de cara a la marcha universitaria: "Cuando se quiere cerrar algo, se empieza por desfinanciarlo"

"Lo que se está haciendo es un recorte sin precedentes en las universidades públicas a través de la inflación, y esto es solamente el 12% del presupuesto. Con el resto se pagan los sueldos de los profesores y de los no docentes; sobre esto el Gobierno todavía no dijo nada", remarcó Yacobitti en diálogo con La Red.

Como ejemplo, contó que "las tarifas de energía empezaron a llegar a la UBA con un 577% de aumento". "El Gobierno tiene que entender que plantearle a las universidades que recorten sus fondos en un 61% para funcionar es como plantearles que cierren", subrayó.

clases uba.jpg La UBA recibió tarifas de energía con un aumento del 577%. Somos Télam

El vicerrector descartó que esta situación se deba a "un problema de caja" del Gobierno. "Creo que tiene que ver con una concepción que plantea el Presidente de que las universidades son centros de adoctrinamiento, cuando se demostró que la gran mayoría de sus funcionarios vienen de las universidades públicas", sostuvo.

Añadió que cuando "alguien quiere cerrar algo, primero lo que hace es desfinanciarlo para que deje de funcionar bien y pierda consenso en la sociedad, y después empezar a instalar algunas noticias falsas sobre cómo se administra". En ese sentido, destacó que las universidades tienen auditorías tanto internas como externas.

Consultado sobre el respaldo de la CGT a la marcha del 23 de abril, consideró que "todos los apoyos suman. Acá lo importante es si es justo el reclamo o no. No hay que caer en la chicana del Gobierno de deslegitimar el reclamo. Los que tienen que dar explicaciones son los que no apoyan", afirmó.