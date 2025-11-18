19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon salvajemente a un hombre por llevar una camiseta de Chacarita

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del quiosco en donde el fanático del "Funebrero" compartía unas cervezas con un grupo de amigos.

Por
El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Dos hinchas del club Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita Juniors, histórico rival del equipo Bohemio, mientras se encontraban en la puerta de un quiosco ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos
Te puede interesar:

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Los agresores fueron identificados con los nombres de Gastón y Martín, dos hermanos de 33 y 32 años, respectivamente. Según mostraron los videos de la cámara de seguridad, uno de ellos se paró en la vereda y cerca de quienes serían agredidos; miraba para distintos lados, como si estuviera esperando a alguien. Hasta que su hermano salió del quiosco y, sin mediar palabras, le dio un impresionante golpe de puño al joven que vestía la camisea de Chacarita y tomaba unas latas de cervezas junto a unos amigos.

Después del primer golpe, el hombre que estaba parado en la vereda se sumó a la gresca. Repartió algunas trompadas y también le pegó una patada al hincha de Chacarita, quien había caído al piso.

Si bien el hecho se dio a conocer durante las últimas horas por la Policía de la Ciudad, el incidente ocurrió el viernes pasado a la noche, en la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz y la calle Juan Ramirez de Velasco. La cámara de seguridad del quiosco registró todo lo sucedido.

hinchas de atlanta

Dos hinchas de Atlanta golpearon a un joven en Villa Crespo solo porque vestía la camiseta de Chacarita Juniors, el histórico rival del "Bohemio"

Las víctimas también eran dos hermanos, de 39 y 35 años. Uno de ellos es vecino de Villa Crespo, el barrio en el que tiene la sede el club Atlanta, y el otro vive en la zona sur del conurbano bonaerense.

Agentes de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona fueron alertados y, al llegar, encontraron a las víctimas con el rostro ensangrentado. Además, ellos denunciaron que les habían robado la camiseta de Chacarita. Luego, los agresores lograron ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió al lugar y trasladó a los hermanos heridos al hospital Durand. Ambos presentaron traumatismo de cráneo y heridas cortantes, pero estaban fuera de peligro.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola, con intervención de la Secretaría N°122 de Nicolás Eduardo Coronel.

La rivalidad entre Atlanta y Chacarita es una de las de mayor tradición en el fútbol argentino. Se lo conoce como el “Clásico de Villa Crespo”, ya que ambos clubes surgieron en ese barrio, aunque actualmente el estadio de Chacarita se encuentra en Villa Maipú, provincia de Buenos Aires.

La enemistad entre los Bohemios y los Funebreros tiene raíces que se remontan casi un siglo atrás. Durante más de veinte años, desde 1924 hasta 1944, las sedes de ambos clubes estaban separadas solo por una medianera en la calle Humboldt: el estadio de Atlanta quedaba en el 470 y el de Chacarita en el 345.

Noticias relacionadas

Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

se canso de que no lo tomen en ningun trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Makintach enfrentó a una ex amiga por su destitución

Makintach habló tras su destitución: "Yo no quiero ser actriz, no quiero fama, no quiero plata"

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Deivi Junior Romero Ullilen, uno de los delincuentes y extorsionadores más buscados en Perú.

Detuvieron al "Jorobado Deivi", líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú

Rating Cero

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

últimas noticias

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Hace 1 hora
Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Hace 1 hora
Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Hace 1 hora
Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Hace 1 hora
Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Hace 2 horas