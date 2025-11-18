Video: dos hinchas de Atlanta golpearon salvajemente a un hombre por llevar una camiseta de Chacarita

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del quiosco en donde el fanático del "Funebrero" compartía unas cervezas con un grupo de amigos.

Dos hinchas del club Atlanta golpearon a dos hombres y l es robaron una camiseta de Chacarita Juniors, histórico rival del equipo Bohemio, mientras se encontraban en la puerta de un quiosco ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Los agresores fueron identificados con los nombres de Gastón y Martín, dos hermanos de 33 y 32 años, respectivamente. Según mostraron los videos de la cámara de seguridad, uno de ellos se paró en la vereda y cerca de quienes serían agredidos; miraba para distintos lados, como si estuviera esperando a alguien. Hasta que su hermano salió del quiosco y, sin mediar palabras, le dio un impresionante golpe de puño al joven que vestía la camisea de Chacarita y tomaba unas latas de cervezas junto a unos amigos.

Después del primer golpe, el hombre que estaba parado en la vereda se sumó a la gresca. Repartió algunas trompadas y también le pegó una patada al hincha de Chacarita, quien había caído al piso.

Si bien el hecho se dio a conocer durante las últimas horas por la Policía de la Ciudad , el incidente ocurrió el viernes pasado a la noche, en la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz y la calle Juan Ramirez de Velasco. La cámara de seguridad del quiosco registró todo lo sucedido.

Las víctimas también eran dos hermanos, de 39 y 35 años. Uno de ellos es vecino de Villa Crespo, el barrio en el que tiene la sede el club Atlanta, y el otro vive en la zona sur del conurbano bonaerense.

Agentes de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona fueron alertados y, al llegar, encontraron a las víctimas con el rostro ensangrentado. Además, ellos denunciaron que les habían robado la camiseta de Chacarita. Luego, los agresores lograron ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió al lugar y trasladó a los hermanos heridos al hospital Durand. Ambos presentaron traumatismo de cráneo y heridas cortantes, pero estaban fuera de peligro.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de la jueza María Provítola, con intervención de la Secretaría N°122 de Nicolás Eduardo Coronel.

La rivalidad entre Atlanta y Chacarita es una de las de mayor tradición en el fútbol argentino. Se lo conoce como el “Clásico de Villa Crespo”, ya que ambos clubes surgieron en ese barrio, aunque actualmente el estadio de Chacarita se encuentra en Villa Maipú, provincia de Buenos Aires.

La enemistad entre los Bohemios y los Funebreros tiene raíces que se remontan casi un siglo atrás. Durante más de veinte años, desde 1924 hasta 1944, las sedes de ambos clubes estaban separadas solo por una medianera en la calle Humboldt: el estadio de Atlanta quedaba en el 470 y el de Chacarita en el 345.