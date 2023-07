Wanda Nara reapareció en las redes con una foto: "Buenos..."

Wanda Nara Redes sociales

En LAM, Ángel de Brito contó intimidades exclusivas: "Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Está atendida por un gran especialista en lo que supuestamente tiene, porque no lo quiso especificar".

Y agregó: “Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio".

Por la salud de Wanda Nara, Telefe ya definió qué hará con los últimos episodios de MasterChef

A pocos programas de la final de MasterChef, la producción de Telefe decidió qué pasará con el ciclo en medio de las especulaciones por la salud de Wanda Nara. Aún es una incógnita su diagnóstico, según su propio comunicado en redes sociales, y se definió qué pasará.

En cuanto a lo que respecta a los programas que saldrán al aire, el canal no tiene previsto cancelar ninguno de lo ya grabado. Eso indica que las emisiones seguirán al aire tal como lo marca la grilla de Telefe.