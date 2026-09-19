19 de septiembre de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.800.000 pesos a 30 días en septiembre 2026

El rendimiento varía según la entidad financiera y la tasa vigente, un dato clave para calcular cuánto se puede obtener al finalizar la inversión.

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El plazo fijo continúa entre las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento por sus pesos.

El plazo fijo continúa entre las alternativas de ahorro elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento por sus pesos.

  • Cuánto podés ganar con un plazo fijo de $2.800.000 a 30 días
  • Qué bancos ofrecen las mejores tasas en septiembre de 2026
  • Cuánto dinero recibirías al finalizar el plazo
  • Cómo quedan los plazos fijos frente a la inflación

Plazo fijo: las tasas de los bancos presentan diferencias durante este mes. Las colocaciones continúan entre las alternativas elegidas por quienes buscan invertir pesos durante un período determinado, ¿cuánto podés ganar si depositas 2.800.000 pesos a 30 días y cuál sería el monto final al vencimiento en septiembre 2026?.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en septiembre de 2026?
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En septiembre de 2026, las tasas de interés muestran diferencias importantes entre las entidades financieras. Algunas ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 24% para depósitos a 30 días, mientras que varios de los bancos tradicionales se ubican por debajo del 20%.

Por este motivo, antes de constituir un depósito bancario resulta necesario consultar la tasa vigente de la entidad bancaria elegida y calcular el rendimiento correspondiente al monto que se desea depositar.

Cuánto ganas por depositar $2.800.000 en un plazo fijo según el banco

El cálculo del rendimiento depende de la TNA que ofrezca cada entidad. Para una colocación tradicional de 30 días, el interés se obtiene de acuerdo con la tasa anual y el período efectivo de la inversión. Por ejemplo, con una TNA del 24%, una inversión de $2.800.000 genera aproximadamente $55.232,88 de intereses durante 30 días.

De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría aproximadamente $2.855.232,88 entre capital e intereses. En cambio, con una TNA del 20%, el rendimiento sería de aproximadamente $46.027,40, por lo que el monto final ascendería a $2.846.027,40.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La comparación con la inflación es uno de los puntos que deben tener en cuenta quienes evalúan esta alternativa de ahorro. El IPC de agosto fue de 1,7%, mientras que el rendimiento promedio de los plazos fijos a 30 días relevado durante septiembre rondó el 1,62% mensual. Esto significa que, en promedio, el rendimiento quedó ligeramente por debajo de la inflación del último dato disponible.

Sin embargo, la diferencia depende de la tasa ofrecida por cada entidad. Una TNA del 24% representa aproximadamente un 1,97% para 30 días, mientras que una TNA del 18,75% equivale a cerca de 1,54% para el mismo período.

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