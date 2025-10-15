15 de octubre de 2025 Inicio
Repentino cambio del pronóstico para Argentina: el ingreso de un frente frío traerá lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para varias localidades del país. Mientras que se aproxima un cambio en las condiciones meteorológicas que traerá precipitaciones de cara al fin de semana.

Las provincias bajo alerta son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para la jornada del miércoles 15 de octubre por viento para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.

El Servicio Meteorológico anunció lluvias y vientos.
Sigue el calor, pero vuelven las lluvias: alerta amarilla por vientos y fuertes tormentas en siete provincias argentinas

El organismo informó que durante la jornada del miércoles 15 de octubre se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

En paralelo, desde Meteored informaron que "el ingreso de un nuevo sistema frontal frío desde el sur marcará el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo a partir del miércoles". Esto generará de cara al jueves inestabilidad en las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires y algunos sectores de Entre Ríos.

Buenos aires pronóstico Meteored 15-10-25
Captura del pronóstico de Meteored.

Captura del pronóstico de Meteored.

Este frente frío se desplazará durante el viernes hacia el norte, lo que generará chaparrones aislados y tormentas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

A pesar de que durante la semana, las temperaturas máximas rondarán entre los 24 y 28 grados, durante el fin de semana disminuirán hacia los 22 grados. Desde Meteored sentenciaron que "el sábado se prevé el retiro de las lluvias en todo el norte argentino".

Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas

  • Chubut: Meseta de Río Senguer - Brand Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches
  • Río Negro: Brand Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó -Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo -Brand Este de El Cuy - General Roca.
  • Neuquén: toda la provincia.
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Buenos Aires: Brand Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas -Brand Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia.
  • Córdoba: Brand General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña-Brand General San Martín - Marcos Juárez - Unión.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Mendoza: Brand Zona baja de Malargüe -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand 9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento.
