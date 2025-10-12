12 de octubre de 2025 Inicio
Llega la ciclogénesis: hay alerta por tormentas y ráfagas en Buenos Aires y otras 9 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos de nivel naranja y amarillo por un sistema de baja presión que afectará al centro y norte del país. Cuándo llegan las lluvias al AMBA.

La Ciudad de Buenos Aires podría recibir chaparrones este domingo.
La Ciudad de Buenos Aires podría recibir chaparrones este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para Buenos Aires y otras nueve provincias ante el inminente arribo de una nueva ciclogénesis que dejará fuertes tormentas, lluvias y ráfagas en el centro y norte del país, y que también traerá inestabilidad a la zona del AMBA.

El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para el fin de semana en el AMBA.
Esto se debe a la llegada de un sistema de baja presión que ingresa desde el Pacífico hacia el norte de la Patagonia y que, a su vez, impulsa a un frente frío a desplazarse desde el centro hacia el norte del país. Como resultado, este domingo habrá episodios de mal tiempo en distintas localidades.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores la jornada comienza con cielo mayormente nublado y mínima de 14°. A partir del mediodía habrá una baja probabilidad de chaparrones y ráfagas del sector oeste de hasta 60 km/h, por lo que la máxima llegará apenas a los 18°.

Las precipitaciones más fuertes se esperan en el noreste del país. Misiones y el noreste de Corrientes se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes con actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén acumulados entre 40 y 80 mm. En el resto de Corrientes, el sudeste de Formosa y el sur de Chaco, el aviso es de nivel amarillo y se esperan entre 20 y 50 mm.

Al mismo tiempo, para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, y no se descartan tormentas aisladas embebidas.

Por último, el noreste de Salta, gran parte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Entre Ríos, sur de Córdoba y noreste de La Pampa se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta

Alerta por tormenta 12-10-25

ALERTA NARANJA

  • Misiones: toda la provincia.
  • Corrientes: Ituzaingó y San Miguel.

ALERTA AMARILLA

  • Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.
  • Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.
  • Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por lluvia

Alerta por lluvia 12-10-25
  • Buenos Aires: Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, General Alvarado, zona serrana de Benito Juárez, Lobería, Necochea, zona serrana de Tandil, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y norte de Coronel Dorrego.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 12-10-25
  • Buenos Aires: Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, oeste de Patagones, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquistt.
  • La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.
  • Entre Ríos: Gualeguay y Victoria.
  • Santa Fe: Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.
  • Córdoba: General San Martín, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.
  • Salta: General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán, yunga de Santa Victoria y Rivadavia.
