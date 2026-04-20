20 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

¿Vuelven las lluvias? Hay alerta naranja por tormentas en 11 provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por fuertes precipitaciones en 11 provincias, mientras el país se adentra en el otoño.

Por
Resistencia

Resistencia, una de las ciudades bajo alerta naranja.

Chaco Día por Día

Comienza una nueva semana de otoño y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por lluvias, vientos, tormentas y nevadas, que abarcan a un total de 11 provincias para una jornada de lunes con fuerte presencia de inclemencias atmosféricas.

Córdoba, una de las ciudades afectadas por las tormentas de este domingo.
Te puede interesar:

Las lluvias siguen golpeando con fuerza y hay alerta por tormentas en gran parte del país

En el centro oeste del país, el organismo emitió aviso amarillo por lluvia para el sudoeste de Mendoza y noroeste de Neuquén. La zona cordillerana neuquina está bajo alerta amarilla por nevadas y vientos, mientras que para el sudoeste mendocino se lanzó aviso naranja por nevadas.

Otro foco importante se encuentra más hacia el este. El SMN emitió alerta amarilla por lluvia para el centro, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y norte de La Pampa.

Finalmente, hay aviso amarillo por tormentas para el centro y sur de Formosa, norte de Chaco, noreste de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, noreste de Entre Ríos y este de Corrientes, que se agrava a naranja en el oeste de Corrientes, noreste de Santa Fe, centro y sur de Chaco.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormenta 20 abril 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta para once provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta para once provincias.

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada húmeda, con una temperatura que oscilará entre 19° y 23° y probabilidad de precipitaciones en aumento hacia la noche, mismo escenario que continuará durante el martes.

Recién el miércoles habrá una mejora, con cielo nublado, aunque habrá un descenso en los termómetros.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 20 abril 2026
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿En qué zonas lloverá?

Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias del país

Día soleado en el AMBA.

Un sábado ideal para actividades al aire libre: el pronóstico para el AMBA

El SMN anticipó que las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires.

El sol y la primavera duran poco: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Durante la jornada del viernes se presentarán lloviznas leves. 

Adiós a la ciclogénesis pero continúa activa la alerta meteorológica: cuándo deja de llover

Durante la jornada del jueves las lluvias se mantendrán débiles en CABA. 

Se aleja la ciclogénesis y mejora el tiempo en el AMBA: hasta cuándo durará la alerta amarilla por lluvias

play

Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: confirman al menos 140 despidos en el sector

Rating Cero

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura, indió Rottember tras confirmar la muerte de Luis Brandoni

Despedirán los restos de Luis Brandoni en la Legislatura porteña

play

La sentida despedida de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Solo le preocupaba vivir"

La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional: de qué se trata el nuevo cambio

La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional: de qué se trata el nuevo cambio

El salteño fue encontrado sentado en las escalinatas de la iglesia de su pueblo.

Nueva vida: se filtró cómo es la actualidad de Marcos Ginocchio tras alejarse del mundo de la televisión

Juana Tinelli sorprendió con un look completamente renovado en redes.

El impresionante cambio de look de Juana Tinelli: dejó atrás su clásico pelo oscuro

Dolor en la cultura: artistas despiden a Luis Brandoni
play

Dolor en la cultura: actores, amigos y colegas despidieron a Brandoni

últimas noticias

Lamelas había dado una entrevista durante su visita a Salta.

Fuerte respuesta de China al embajador de Estados Unidos en Argentina: "Prejuicios ideológicos"

Hace 5 minutos
La situación se originó a partir de reclamos impulsados por UTHGRA.

Denuncian nuevas irregularidades de la empresa Aramark en el servicio de alimentación del Hospital Italiano

Hace 39 minutos
Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 43 minutos
Femicidio en Solano: quién es el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Femicidio en Solano: quién es Brian Lestra, el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Hace 52 minutos
Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro

Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro

Hace 58 minutos