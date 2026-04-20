¿Vuelven las lluvias? Hay alerta naranja por tormentas en 11 provincias de Argentina

Resistencia, una de las ciudades bajo alerta naranja.
Chaco Día por Día
Comienza una nueva semana de otoño y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por lluvias, vientos, tormentas y nevadas, que abarcan a un total de 11 provincias para una jornada de lunes con fuerte presencia de inclemencias atmosféricas.
En el centro oeste del país, el organismo emitió aviso amarillo por lluvia para el sudoeste de Mendoza y noroeste de Neuquén. La zona cordillerana neuquina está bajo alerta amarilla por nevadas y vientos, mientras que para el sudoeste mendocino se lanzó aviso naranja por nevadas.
Otro foco importante se encuentra más hacia el este. El SMN emitió alerta amarilla por lluvia para el centro, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y norte de La Pampa.
Finalmente, hay aviso amarillo por tormentas para el centro y sur de Formosa, norte de Chaco, noreste de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, noreste de Entre Ríos y este de Corrientes, que se agrava a naranja en el oeste de Corrientes, noreste de Santa Fe, centro y sur de Chaco.
Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada húmeda, con una temperatura que oscilará entre 19° y 23° y probabilidad de precipitaciones en aumento hacia la noche, mismo escenario que continuará durante el martes.
Recién el miércoles habrá una mejora, con cielo nublado, aunque habrá un descenso en los termómetros.