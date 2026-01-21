Vuelven el calor y la lluvia a Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y hay otra por temperaturas extremas

En el marco de una semana agradable con mañanas frescas y máximas de 30° en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes precipitaciones y el incremento del mercurio para ciertas provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, viento y calor extremo para Buenos Aires y otras provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 21 de enero se esperan máximas arriba de los 34° para el centro del país, acompañadas por un tiempo inestable con fuertes precipitaciones.

Las provincias de San Luis, Buenos Aires y Córdoba están bajo alerta por calor extremo , donde se presentarán máximas entre los 30° y 34°. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN pronosticó que el termómetro se mantendrá en los 30° durante el resto de la semana.

Mientras que para el sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy rige una alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

A pesar de las tormentas, se mantienen las altas temperaturas.

Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Por último, en el caso de Chubut y Santa Cruz , estas provincias están bajo alerta por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Alerta meteorológica por tormentas, viento y calor: las localidades afectadas

Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos.

La Pampa: Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Caleu Caleu - Hucal.

Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Avellaneda - Pichi Mahuida.

Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa

San Juan: Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.

Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Chubut: Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson.

Santa Cruz: Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico.

Córdoba: Río Primero- Río Segundo - Tercero Arriba -San Justo.

San Luis: Coronel Pringles - General Pedernera.

Pronóstico extendido para CABA: cómo estará el tiempo

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por el calor y la estabilidad atmosférica, sin lluvias a la vista y con temperaturas que irán en ascenso hacia el fin de semana.

Este miércoles 21, el tiempo se presenta mayormente soleado durante la mañana, con algunas nubes hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 31 °, mientras que la mínima será de 20 °, con baja probabilidad de precipitaciones.

El jueves 22 continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas: se espera una mínima de 22 ° y una máxima de 32 °. No se prevén lluvias a lo largo de la jornada.

CABA pronístico 21-1-26 El SMN compartió el pronóstico extendido para CABA.

El viernes 23 mantendrá el mismo patrón, con cielo algo nublado y ambiente caluroso. La temperatura oscilará entre los 22 ° de mínima y los 32 ° de máxima, consolidando una seguidilla de días sin inestabilidad.

El sábado 24 el calor se intensificará levemente. Con cielo parcialmente nublado, la máxima llegará a los 33 °, mientras que la mínima se ubicará en 22 °, ideal para actividades al aire libre aunque con recomendaciones de cuidado frente a las altas temperaturas.

El domingo 25 cerrará el período con el día más caluroso del tramo: se prevé una máxima de 34 °C y mínima de 23°, cielo con nubosidad variable y sin chances de lluvia.