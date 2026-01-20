Se acabó el fresquito y vuelven el calor y las altas temperaturas al AMBA: ¿cuándo habrá máximas arriba de los 30°?

Tras varios días de inestabilidad en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó en el pronóstico extendido un regreso del buen tiempo acompañado por un incremento en el termómetro.

Vuelve el calor al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ; así lo adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido para la semana del 19 al 25 de enero. A pesar del buen tiempo en gran parte del territorio, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas .

A pesar de esto, en gran parte del territorio se espera que el buen tiempo se mantenga durante la semana. Desde Meteored informaron que el " aumento de temperatura estará directamente vinculado a la persistencia de la circulación de viento norte".

Sin embargo, adelantaron que "en la noche del miércoles y las primeras horas del jueves se prevé el avance de un sistema frontal frío de comportamiento irregular sobre el centro del país", principalmente en La Pampa y Buenos Aires.

El SMN expresó que en Jujuy y Salta se encuentran bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

#BuenLunes Argentina Comienza la semana con buen tiempo en gran parte del país Se registran lluvias en varios sectores de Salta y Jujuy Tmáx ≥ 30 °C en sectores del norte de Patagonia, Cuyo y norte del país +info https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/g4ccfOMYJn

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una semana marcada por el tiempo estable, con predominio de sol y temperaturas en ascenso, sin probabilidad de lluvias.

Desde el martes 20, con una máxima cercana a los 29°, el calor irá en aumento hacia mitad de semana, alcanzando valores de entre 31 y 32° el miércoles, jueves y viernes.

El sábado se perfila como la jornada más calurosa, con una máxima que podría trepar hasta los 34°, mientras que el domingo se mantendrá muy caluroso, con registros en torno a los 32°.

Las mínimas se mantendrán elevadas, entre 19 y 22°, configurando noches templadas a cálidas. Los vientos serán leves y variables, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.