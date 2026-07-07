7 de julio de 2026 Inicio
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¿Cuándo afloja el frío? Continúa activa la ola polar y rige una alerta amarilla por temperaturas extremas

Una leve circulación de viento norte generará la recuperación de las temperaturas durante la semana. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y lluvias para algunas localidades de Argentina.

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La masa de aire frío que afecta Argentina comienza su lenta retirada. 

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Continúa la ola de frío polar en la Argentina sin embargo se espera que una leve circulación de viento norte generará la recuperación de las temperaturas durante la semana. Este repunte podría llegar acompañado con algunas lluvias aisladas en la Patagonia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por precipitaciones, viento y frío extremo en varias localidades del país.

Se espera una jornada fría y ventosa en la Ciudad de Buenos Aires.
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El SMN informó que la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Mientras que el norte de Neuquén rige también un aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En cuánto a las temperaturas extremas, las provincias afectadas por frío son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja, Catamarca y San Luis.

Por último, Meteored adelantó que "una recuperación térmica responde principalmente al cambio en la circulación atmosférica, con el ingreso progresivo de viento del sector norte. Aun así, el enfriamiento nocturno seguirá siendo muy eficiente debido a la escasa nubosidad y la estabilidad atmosférica, favoreciendo nuevas heladas en amplias zonas agrícolas del centro y sur del país".

El SMN también informó que el mes de junio se "destacó por registrar valores de hasta 3 ° por encima de lo normal en gran parte de Patagonia y Cuyo. En cambio, en el Litoral, estuvieron hasta 2 ° por debajo de la media esperada para la época". Y también confirmó que la ola de frío finalizó el 5 de julio ya que si "bien el ingreso de aire de origen antártico provocó un marcado descenso de las temp en todo el país, con registros de hasta -16 °C en Patagonia, la ola de frío solo se registró en ciudades de Bs As, entre el 1 y el 5 de julio".

Pronóstico extendido para CABA: cuándo se va el frío y las temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual muestra una tendencia de temperaturas invernales con una estabilización gradual a partir de mediados de semana. Durante las próximas jornadas predominará el cielo de parcial a mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones en el corto plazo.

Para la jornada del martes, se registra una marcada amplitud térmica con una temperatura mínima de 1° y una máxima estimada en 17°. El ambiente se mantendrá frío durante las primeras y últimas horas del día, dando paso a una tarde templada bajo un cielo parcialmente nublado y vientos leves.

A partir del miércoles, el frío extremo de las mañanas comenzará a moderarse de forma paulatina. Los valores mínimos ascenderán hasta los 7°, mientras que la temperatura máxima alcanzará el pico de la semana con 18°. El jueves continuará este leve incremento en los registros mínimos, situándose en 8°, aunque la máxima descenderá levemente hasta los 16° debido al aumento de la nubosidad.

Temperaturas extremas en Argentina: cuál son las localidades donde se congela el termómetro

Azul Buenos Aires -0.6ºC
Venado Tuerto Santa Fe -0.9ºC
Villa Reynolds San Luis -1ºC
Merlo Buenos Aires -1.3ºC
Laboulaye Córdoba -1.7ºC
Coronel Suarez Buenos Aires -2.1ºC
Santiago del Estero Santiago del Estero -2.2ºC
Junín Buenos Aires -2.2ºC
San Juan San Juan -2.2ºC
Malargüe Mendoza -2.6ºC

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