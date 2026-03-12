12 de marzo de 2026 Inicio
¿Llega un nuevo frente frío al AMBA? Continúan las tormentas y descienden las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en gran parte del país. En paralelo, tras un leve aumento del termómetro para los próximos días se espera un descenso abrupto que traerá frío.

La provincia de Buenos Aires será afectada por lluvias débiles. 

Varis provincias en el norte del país están bajo alerta por tormentas. 
El bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires llega a su fin: cuándo vuelven las lluvias y tormentas

Río Negro, La Pampa y Mendoza son las provincias bajo alerta por tormentas que emitió el SMN. Esta área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

En paralelo durante la jornada del jueves 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se esperan chaparrones dispersos durante las primeras horas del día, aunque el cielo se mantendrá nublado y la máxima cerca de los 26°.

Desde Meteored informaron que las condiciones meteorológicas comenzarán a modificarse "con el avance de una sucesión de sistemas frontales sobre el centro del territorio nacional. Estos frentes irán debilitando progresivamente el bloqueo atmosférico que dominó la circulación durante varias semanas".

Pronóstico del tiempo para CABA: a qué hora deja de llover

Durante la jornada del jueves, los chaparrones intensos se mantendrán durante la mañana, la máxima será de 26° y la mínima de 21°.

Los próximos días van a tener mucha humedad y calor, con picos de hasta 32°C entre el domingo y el lunes. Sin embargo, este "falso verano" se corta el martes 17, que es el día clave: se esperan tormentas fuertes y una lluvia más intensa que hará que el calor empiece a retirarse.

Después de esas lluvias, la temperatura va a bajar de golpe. Vamos a pasar de tardes calurosas a días mucho más frescos, con máximas que apenas rozarán los 22°C para el próximo fin de semana. Las mañanas se van a poner bastante frías, llegando a los 12°C, así que va a ser momento de volver a usar abrigo.

CABA clima 12-3-26
Captura del SMN.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • La Pampa: Chical Co - Puelén -Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Curacó - Lihuel Calel.
  • Río Negro: Este de El Cuy - General Roca - Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta
Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina. 

play

Las fuertes lluvias se ciernen sobre varias zonas del país en el comienzo de semana.

play

16 provincias se encuentran bajo alerta por tormentas.

Se esperan lloviznas débiles durante la mañana del sábado en CABA. 

