Papa León XIV en la UCA: "El algoritmo no puede sustituir la ética humana"

El Sumo Pontífice se reunió con representantes de trabajadores, sindicalistas, empresarios y organizaciones sociales en el Auditorio San Juan Pablo II, en Puerto Madero. Durante el encuentro escuchó testimonios de distintos referentes de la actividad productiva en Argentina y respondió con la lectura de un discurso en el que ponderó el valor del trabajo y el bien común.

El Papa León XIV en la reunión con el mundo de trabajo en la sede de la UCA, en Puerto Madero.

Tras la histórica misa en las inmediaciones del Monumento de los Españoles , el Papa León XIV encabezó un encuentro con representantes gremiales, empresariales y sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La actividad empezó cerca de las 16:30 en el Auditorio San Juan Pablo II y consistió en escuchar a distintos referentes del tejido productivo de los argentinos. En su respuesta, el Santo Padre señaló: "Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social".

Antes de la llegada del papa León XIV, la espera en el auditorio tuvo un momento inesperado: entre quienes participaron de la previa estuvo monseñor Carlos José "Cacho" Tissera, obispo de Quilmes, quien entonó Zamba de mi esperanza junto con Agustín Day, uno de los integrantes de Los del Portezuelo y los presentes en el auditorio se sumaron a con palmas.

Una vez que León XIV ingresó al auditorio y ocupó el centro del escenario, el arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Jorge Ignacio García Cuerva, le dio la bienvenida con una frase breve: "Por favor, siéntase en casa", antes de ceder la palabra al obispo riojano Dante Braida.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social agradeció al Pontífice la relevancia que le otorgó al trabajo en su primera encíclica, Magnifica humanitas. Braida también señaló que su importancia excede la productividad y la eficiencia, porque incide en el crecimiento de las personas y en el desarrollo de la sociedad.

El obispo riojano expresó confianza en la capacidad de la Argentina para reorganizarse y volver a empezar, y pidió avanzar hacia un desarrollo integral del país con una consigna: "pan, paz y trabajo para todos", un horizonte compartido ante las dificultades sociales y laborales que atraviesan a distintos sectores.

Después de la apertura institucional, cinco personas compartieron experiencias relacionadas con el empleo, la actividad empresaria, el sindicalismo, la economía popular, el trabajo comunitario y la educación. Sus relatos acercaron al Pontífice distintas realidades de la Argentina y pusieron en primer plano las dificultades, la organización colectiva y la dignidad laboral.

El empresario y emprendedor Juan Martín Allende relató cómo la muerte de su hija menor, Serena, transformó su relación con la fe y lo llevó a replantearse el sentido de su actividad laboral y su compromiso con el entorno.

Contó que desde hace siete años impulsa proyectos vinculados con el cambio climático y que asesoró a empresas mineras en decisiones ambientales y comunitarias. También cuestionó las prácticas de quienes especulan y deshumanizan a sus trabajadores, y resumió el problema con una frase: "La bondad se confunde con ingenuidad".

La delegada sindical Sabrina Sapone, de Avellaneda, describió la representación gremial como una tarea de escucha y acompañamiento, más allá de ocupar un cargo, y dijo que su labor apunta a defender el trabajo, el salario y la dignidad familiar ante la incertidumbre laboral y las transformaciones tecnológicas.

También advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial cuando no existe una protección de la dignidad humana. "No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente", afirmó, y pidió al Papa una palabra que ayude al movimiento sindical a recuperar el sentido humano del empleo en el mundo laboral.

La recicladora urbana Verónica San Martín, presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, contó que llegó al cartoneo luego de perder su empleo en una clínica y atravesar una situación de violencia que la obligó a dejar su casa con sus cuatro hijos y buscar una salida laboral.

Con el tiempo, logró organizarse junto a otros trabajadores y crear una cooperativa que hoy reúne a más de 200 personas. "Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común", afirmó, y agregó que la organización acompaña a compañeros en recuperación de adicciones y a quienes salen de prisión.

Soledad Cuéllar, acompañante par de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, Salta, compartió su experiencia de trabajo comunitario y recordó las violencias y la discriminación que atravesaron su vida como mujer indígena desde la infancia y condicionaron sus oportunidades educativas y laborales dentro de su comunidad.

En el Hogar de Cristo Santa Clara acompaña a mujeres con problemas de consumo y remarcó que "detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y ninguna sale sola tampoco". Además, presentó Ñande, un emprendimiento colectivo creado por mujeres de su comunidad.

La docente Magalí Jojot, de Paraná, Entre Ríos, expuso una experiencia de economía con enfoque humano y contó cómo acompañó a un vecino de un barrio vulnerable que, por su empleo informal, temía acercarse a una entidad bancaria y realizar trámites, aunque luego se integró a la gestión contable de una fundación educativa.

A partir de ese caso, advirtió que "los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad", porque dejan afuera los temores, las dificultades y las capacidades que pueden desarrollarse con acompañamiento. También pidió que la economía funcione como una herramienta de inclusión y reconocimiento social para todos.

El mensaje de León XIV sobre el trabajo y el desempleo en la reunión de la UCA

En respuesta a los oradores, León XIV sostuvo que "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social" y remarcó que la economía debe estar al servicio de la persona, no al revés. Para el Pontífice, ese principio debe orientar las decisiones sobre el trabajo y la producción.

Al referirse al desempleo, el Pontífice afirmó: "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico". También advirtió que la falta de empleo hiere gravemente la dignidad, limita el aporte de cada persona a la sociedad, debilita los vínculos comunitarios y profundiza la exclusión social.

León XIV reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y crean puestos de trabajo, pero advirtió que la rentabilidad no puede ser el único parámetro de una empresa. Pidió una inversión ética que contemple ambiente y condiciones laborales: "El éxito financiero debe medirse en clave de bien común".

Sobre los sindicatos, señaló que tienen un "importante campo de crecimiento y desarrollo" y pidió una participación más directa en la defensa de condiciones dignas, además de ampliar su alcance hacia quienes trabajan en la informalidad o padecen precariedad, como instrumentos de solidaridad y cohesión entre trabajadores y empresas.

León XIV también reivindicó el papel de los movimientos populares y de la economía informal, con menciones a cartoneros, campesinos y artesanos. Dijo que estos sectores "se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias" y retomó "las tres T" de Francisco como demanda de inclusión social: tierra, techo y trabajo.

En materia tecnológica, advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación amenazan puestos laborales, por lo que reclamó que los avances técnicos permanezcan subordinados a la ética: "el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador".

Por último, pidió que el acceso al empleo para todos siga entre las prioridades de las políticas públicas y los procesos económicos. Consideró que las autoridades deben impulsar medidas estables para favorecer el pleno empleo y la inclusión social ante los cambios tecnológicos que transforman el mercado laboral.

Quiénes participaron de la reunión de León XIV con el mundo del trabajo en la UCA

Por el sector gremial, la figura central es Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y referente de las negociaciones tripartitas, junto con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cuyas delegaciones reunirán a dirigentes de distintas ramas de actividad y corrientes sindicales de todo el país, con trayectorias diversas.

Entre los referentes empresarios estuvieron Martín Cabrales, Modesto Magadán, de Arcor, y Eduardo Nogués, de Ledesma, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA). La lista suma a Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción, Alejandro Lastra, de la Asociación Empresaria Argentina, y Víctor Valle, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Tras la misa en el Monumento de los Españoles, el Papa León XIV se reúne con el mundo del trabajo. X: @news_vaticano

El agro estuvo representado por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, con Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Lucas Magnano (Coninagro), en una participación que suma al sector rural a la mesa de diálogo en Puerto Madero.

También fueron convocados la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que reúne a cooperativistas y trabajadores informales, y los jueces Roberto Andrés Gallardo y Gustavo Daniel Moreno, del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Entre los referentes de la Iglesia se destaca monseñor Dante Braida, uno de los impulsores de la iniciativa.

Qué dijo León XIV sobre la economía y el trabajo en su primer discurso en la Argentina

Durante su primera intervención oficial ante las autoridades, el domingo en el Palacio Libertad, León XIV afirmó que "la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía". En ese discurso también pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación.

El mensaje fue leído como una señal sobre las prioridades sociales y productivas del pontificado, mientras el Grupo de los Seis, que nuclea a cámaras empresariales, publicó un comunicado de respaldo y sostuvo que "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa", con una reivindicación del valor del trabajo y la solidaridad.

Redes sociales

Este lunes, durante la misa en Palermo, el Pontífice volvió sobre los problemas que afectan a los hogares y mencionó la precariedad laboral, la falta de estabilidad y las dificultades sociales. También incluyó entre las preocupaciones la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que impactan en los jóvenes.