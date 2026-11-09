Una pareja recibió la bendición del Papa León XIV días antes de su casamiento: "Inolvidable"

Juan Tomás Widow y Paloma Arnau se acercaron hasta la Nunciatura Apostólica donde está residiendo el Sumo Pontífice en la Ciudad con un cartel escrito a mano y un pedido muy especial.

Una pareja argentina cumplió el sueño de conocer y recibir la bendición del papa León XIV , apenas unos días antes de su casamiento, el próximo fin de semana. “Un día muy especial Inolvidable!”, celebraron.

Se trata de Juan Tomás Widow y su futura esposa, Paloma Arnau , quienes se acercaron hasta la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde está residiendo el Sumo Pontífice, para hacer una solicitud muy especial. Con un cartel, escrito a mano , le escribieron: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 4/11, ¿nos daría su bendición?”.

Lo que parecía una travesía se terminó cumpliendo. En un pequeño compilado publicado en sus redes sociales, los novios registraron todo el proceso y el gesto de León que terminó volviéndose viral en las redes sociales.

El clip, comienza con la imagen de ambos sosteniendo la pancarta con un escrito donde anuncian lo que fue “la idea”; acto seguido anticiparon “el resultado” : se lo puede ver al Papa saludando a todos los fieles que se acercaron a saludarlo, pero también que vio el escrito e hizo el gesto de la cruz bendiciéndolos.

“La felicidad es total”, escribieron. Al mismo tiempo, en el epígrafe del posteo agregaron: “Un día muy especial Inolvidable! ¡¡¡Así comenzamos la semana de nuestro casamiento... con la bendición papal!!”.

View this post on Instagram

La felicidad de la pareja tras ser bendecidos por el papa León XIV

Durante unas declaraciones a EWTN News Español, Juan Tomás Widow, valoró la interacción como “una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”.

La pareja se casará el próximo domingo 14 de noviembre, pero previo a las fechas confirmadas de León XIV, el principal temor de ambos era que la coincidencia de su llegada sea el mismo día de la unión y los obligara a sus familiares y amigos a elegir entre asistir al casamiento o participar de los actos masivos del Pontífice.

“Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”, explicó Widow sobre la preocupación que mantenían previa a la ratificación del cronograma. Sin embargo, al confirmarse que los eventos no se cruzaban, la incertidumbre dio paso a la oportunidad de buscar el contacto directo frente a la Nunciatura: “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”, concluyó.

Tanto Widow como Arnau desarrollan tareas vinculadas a la divulgación cultural y al acompañamiento religioso en la Argentina. El novio se desempeña desde hace varios años como organizador del Congreso Fe, Arte y Mito, un espacio dedicado al estudio e investigación de la obra literaria de J.R.R. Tolkien, G.K. Chesterton y C.S. Lewis. Por su parte, Arnau encabeza el proyecto Clave de don, una iniciativa abocada al acompañamiento espiritual de novias católicas durante el proceso de preparación previo al matrimonio.