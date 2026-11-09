"Víctimas de la motosierra": qué dijeron los medios internacionales del primer discurso de León XIV en Argentina

La mayoría de los diarios de todo el mundo interpretaron la primera disertación de Robert Francis Prevost como una crítica a la gestión de Javier Milei. Uno por uno, los títulos de medios estadounidenses y europeos.

Los medios de todo el mundo se hicieron eco del primer discurso del papa León XIV en Argentina y lo interpretaron como una crítica a la gestión de Javier Milei caracterizada por el ajuste en educación, ciencia, discapacidad y jubilaciones. La disertación de Robert Francis Prevost en el Palacio Libertad fue replicado por la mayoría de los diarios de Estados Unidos y Europa .

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"La ponencia que realizó el Papa fue superlativa, pero no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local. No quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso" , se excusó Milei, en diálogo con La Nación+, horas después de las palabras del Sumo Pontífice .

" El Papa defiende a las víctimas de la motosierra de Milei ", tituló el diario español El País, donde sí relacionaron las definiciones de León XIV sobre la economía y la dignidad humana con el impacto de la gestión presupuestaria sobre distintos sectores vulnerables.

La BBC británica evaluó el discurso del Papa como una " crítica a las medidas de austeridad de Milei ". El medio británico tildó los comentarios de "diplomáticos", pero "contundentes" y consideró que Milei "adoptó un tono conciliador" al definir a Francisco como una "figura excepcional" luego de haberlo criticado y definirlo como el "representante del maligno en la Tierra".

El título de El País sobre el discurso de León XIV en el Palacio Libertad.

El diario británico The Guardian fue por la misma línea y aseguró que el Papa apuntó contra las medidas de austeridad del gobierno argentino. "Le dijo a Milei, conocido por sus diatribas llenas de improperios, que fortalecer la democracia requería una ‘voluntad de escuchar’ y un ‘uso cuidadoso de las palabras’ ", escribieron.

El título del alemán DW sobre el discurso de León XIV en el Palacio Libertad.

El título de Deutsche Welle (DW), el servicio de radiodifusión internacional público de Alemania, fue similar al de sus pares y resaltó el fragmento sobre "anteponer a las personas a la economía".

Qué dijeron los diarios de Estados Unidos sobre el discurso de León XIV en Argentina

La CNN destacó el vínculo entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eligió un título que puso el acento en el llamado del Papa a proteger las instituciones democráticas: "El papa León XIV insta al presidente Milei, aliado de Trump, a ‘salvaguardar la democracia’ a su llegada a la Argentina".

Por su parte, The New York Times tituló: "El papa León se reunirá con la Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei". El artículo publicó las opiniones de distintos sacerdotes argentinos, entre ellos el padre Francisco "Paco" Olveira, y describió un escenario de tensión entre el jefe de Estado y sectores de la Iglesia Católica cercanos a los curas villeros.

El título de The Wall Street Journal sobre el discurso de León XIV en el Palacio Libertad.

The Wall Street Journal, por otro lado, sentenció: "Un Papa misionero se enfrenta a un populista armado con una motosierra en la Argentina". El diario también consideró que las definiciones de León XIV entraron en tensión con el programa de reformas económicas que lleva adelante la administración libertaria.