Volvieron a operar a Pablo Grillo: su familia pide dadores de sangre El reportero gráfico, que había sido gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso, fue intervenido quirúrgicamente por una cirugía reparadora en la prótesis.







Pablo Grillo tiene 32 años. X (@kalofotograma)

El reportero gráfico Pablo Grillo, quien fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso, volvió a ser intervenido quirúrgicamente y la familia solicita dadores de sangre tras la operación.

Según informaron sus familiares a través de un comunicado, este martes se le realizó una cirugía reparadora para rellenar un hueco debajo de la prótesis. La intervención no fue de urgencia y salió según lo esperado. "Los médicos controlan su posoperatorio con todos los cuidados pertinentes para continuar con su recuperación", detallaron. Además, solicitaron dadores de sangre de cualquier tipo y factor tras la operación.

De esta manera, el fotorreportero continúa internado en la sala de terapia intermedia del Hospital Ramos Mejía, donde había sido trasladado debido a un cuadro de fiebre dentro de los controles postoperatorios tras la última cirugía de craneoplastía, llevada a cabo en agosto pasado, la séptima en cinco meses.

pablo grillo dadores de sangre Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal procesó a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó de manera prohibida el cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo el 12 de marzo pasado, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

El fallo, firmado por la jueza María Servini, determinó que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad.