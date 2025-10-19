La foto de Pablo Grillo junto a su familia celebrando el Día de la Madre

Emiliano Grillo, hermano del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso, utilizó sus redes sociales en el marco del Día de la Madre para compartir una emotiva fotografía familiar y reiterar su reclamo de justicia por lo sucedido. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, ocurrió el pasado 12 de marzo.
A través de una publicación en la que se lo ve junto a su hermano y sus padres, Emiliano Grillo reflexionó sobre el significado de la fecha en el contexto de la experiencia traumática que vivió su familia.
"Un Día de la Madre diferente. Hoy la unión se siente más fuerte, tejida con la memoria de ese miércoles 12 de marzo que nos marcó para siempre", expresó en su posteo, haciendo alusión a la brutal represión policial en la que Pablo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada de forma horizontal.
El texto compartido por Grillo también evidenció la firme postura de la familia respecto a las responsabilidades por el ataque. "No olvidamos, no perdonamos. Nuestra convicción sigue intacta: Quienes dieron la orden, también dispararon", sentenció el hermano del fotógrafo, reforzando la línea de investigación que apunta no solo al efectivo que efectuó el disparo, sino también a la cadena de mando que participó en el operativo de seguridad.
La declaración de Emiliano Grillo se suma a las constantes manifestaciones de la familia y organizaciones de derechos humanos, que exigen un esclarecimiento total del hecho. El fotoperiodista Pablo Grillo, en el ejercicio de su labor profesional, fue impactado en la cabeza, sufriendo heridas de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida. La causa judicial se centra en determinar las responsabilidades penales e institucionales por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Gendarmería.
Finalmente, el mensaje concluyó con una consigna clara que sintetiza el espíritu de lucha de la familia: "Por la vida, por la verdad, por la justicia que aún nos falta. Unidos, siempre".