La foto de Pablo Grillo junto a su familia celebrando el Día de la Madre El hermano del fotógrafo que fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso compartió un emotivo posteo en redes sociales en el que reiteró su reclamo de justicia. "Quienes dieron la orden, también dispararon", señaló. Por







El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados. Redes Sociales

Emiliano Grillo, hermano del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso, utilizó sus redes sociales en el marco del Día de la Madre para compartir una emotiva fotografía familiar y reiterar su reclamo de justicia por lo sucedido. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, ocurrió el pasado 12 de marzo.

A través de una publicación en la que se lo ve junto a su hermano y sus padres, Emiliano Grillo reflexionó sobre el significado de la fecha en el contexto de la experiencia traumática que vivió su familia.

"Un Día de la Madre diferente. Hoy la unión se siente más fuerte, tejida con la memoria de ese miércoles 12 de marzo que nos marcó para siempre", expresó en su posteo, haciendo alusión a la brutal represión policial en la que Pablo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada de forma horizontal.

El texto compartido por Grillo también evidenció la firme postura de la familia respecto a las responsabilidades por el ataque. "No olvidamos, no perdonamos. Nuestra convicción sigue intacta: Quienes dieron la orden, también dispararon", sentenció el hermano del fotógrafo, reforzando la línea de investigación que apunta no solo al efectivo que efectuó el disparo, sino también a la cadena de mando que participó en el operativo de seguridad.

