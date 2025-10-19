19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La foto de Pablo Grillo junto a su familia celebrando el Día de la Madre

El hermano del fotógrafo que fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso compartió un emotivo posteo en redes sociales en el que reiteró su reclamo de justicia. "Quienes dieron la orden, también dispararon", señaló.

Por
El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados.

El fotoperiodista se recupera del ataque del gendarme mientras cubría la marcha de jubilados.

Redes Sociales

Emiliano Grillo, hermano del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante una marcha frente al Congreso, utilizó sus redes sociales en el marco del Día de la Madre para compartir una emotiva fotografía familiar y reiterar su reclamo de justicia por lo sucedido. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, ocurrió el pasado 12 de marzo.

Alejandro Fracaroli fue hallado muerto en Alemania.
Te puede interesar:

Quién era Alejandro Fracaroli, el científico argentino encontrado muerto en Alemania

A través de una publicación en la que se lo ve junto a su hermano y sus padres, Emiliano Grillo reflexionó sobre el significado de la fecha en el contexto de la experiencia traumática que vivió su familia.

"Un Día de la Madre diferente. Hoy la unión se siente más fuerte, tejida con la memoria de ese miércoles 12 de marzo que nos marcó para siempre", expresó en su posteo, haciendo alusión a la brutal represión policial en la que Pablo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada de forma horizontal.

El texto compartido por Grillo también evidenció la firme postura de la familia respecto a las responsabilidades por el ataque. "No olvidamos, no perdonamos. Nuestra convicción sigue intacta: Quienes dieron la orden, también dispararon", sentenció el hermano del fotógrafo, reforzando la línea de investigación que apunta no solo al efectivo que efectuó el disparo, sino también a la cadena de mando que participó en el operativo de seguridad.

La declaración de Emiliano Grillo se suma a las constantes manifestaciones de la familia y organizaciones de derechos humanos, que exigen un esclarecimiento total del hecho. El fotoperiodista Pablo Grillo, en el ejercicio de su labor profesional, fue impactado en la cabeza, sufriendo heridas de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida. La causa judicial se centra en determinar las responsabilidades penales e institucionales por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Gendarmería.

Finalmente, el mensaje concluyó con una consigna clara que sintetiza el espíritu de lucha de la familia: "Por la vida, por la verdad, por la justicia que aún nos falta. Unidos, siempre".

Noticias relacionadas

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Informate sobre los valores actuales de las multas de tránsito 

Más de $200.000: a cuánto llega la multa por estacionar en una rampa en 2025

La relación entre los elementos y la miel.

Por qué hay que agarrar la miel con una cuchara de madera

El estudio de Remitly analizó cuatro tipos de humor en más de 30 países.

Sabés cuál es el país con mejor humor en el mundo: tiene poco más de 30 años de vida y son los mayores consumidores de cerveza

Alejandro Matías Fracaroli, era investigador del CONICET y docente cordobés de la UNC de 44 años

Encontraron muerto al científico argentino desaparecido en Alemania

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble

Tenía un dolor de panza y cuando fue al médico descubrieron algo increíble: era un objeto impensado

Rating Cero

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre.

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa"

Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales.

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del dont ask, dont tell.
play

El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender

últimas noticias

Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20.

En busca de la gloria: Argentina empata 0-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Hace 10 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 20 de octubre

Hace 15 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre

Hace 18 minutos
play
Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Hace 23 minutos
play

La emoción de la mamá de Juan Manuel Villalba: "Con estar acá, él ya ganó"

Hace 36 minutos