Cayó una avioneta narco en Salta con 130 kilos de cocaína

La aeronave se estrelló contra un poste en una zona rural de Rosario de la Frontera, y era aguardada por dos vehículos junto a una pista. Hay una persona detenida.

La aeronave estrellada en Salta con 130 kilos de cocaína tenía matrícula boliviana.

Una avioneta con matrícula de Bolivia cayó este martes por la tarde en una zona rural del sur de la provincia de Salta. Tras un operativo de distintas fuerzas, los efectivos encontraron 130 kilos de cocaína y un auto incendiado, y al menos una persona fue detenida. La aeronave, que volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, se estrelló antes de llegar a destino.

El hecho ocurrió en el paraje San Felipe, en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta. Cerca del lugar del impacto hay una pista, que sería el posible destino de la aeronave. Allí, dos vehículos aguardaban su llegada.

El avión, que tenía matrícula boliviana, quedó parcialmente incrustado en un poste. Tras el choque, los tripulantes se fugaron. Los efectivos de Gendarmería Nacional, de la División Drogas Peligrosas de Metán y otras áreas de la policía provincial detuvieron a una persona, aunque todavía se desconoce cuál fue su rol dentro de la operación.

Además, cerca del sitio donde cayó la avioneta fue hallado un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional, lo que refuerza la hipótesis de una operación de narcotráfico. Mientras tanto, la zona se encuentra resguardada por fuerzas federales y provinciales, a la espera de pericias que permitan establecer la ruta de vuelo y si contaba o no con el correspondiente plan autorizado.

