El padre de Pablo Grillo contó cómo sigue la salud de su hijo: "Le cuesta verbalizar"

Fabián Grillo expuso que el fotógrafo, quien fue herido en una represión policial en marzo en el Congreso, se encuentra "evolucionando bien y despacio".

Fabián Grillo habló con C5N.

La historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno: "Nadie lucha por lo que no ama"

En diálogo con Desafío 2025, por C5N, Fabián Grillo marcó que la salud del fotógrafo, quien permanece internado en el Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca, mostró una evolución favorable: "Está evolucionando dentro de lo esperado, bastante bien y muy lento. Este domingo hablé por teléfono con él porque estuvo con un amigo y yo voy a ir este lunes a la mañana. A la noche está con el hermano. Está evolucionando bien y despacio".

"Empezaron a darle cosas para deglutir, con agua y papillas. Por ahora, está alimentándose por zonda. Los médicos nos dicen que las perspectivas son buenas pero hay que esperar, es paso a paso. Estuve el viernes y este sábado durante el día. En la noche que estuvo conmigo, afortunadamente durmió porque venía con el sueño cambiado", agregó en el móvil a cargo del periodista Mariano Onega para el programa conducido por Daniela Ballester.

Pablo Grillo
Pablo Grillo permanece internado.

En tanto, se refirió a las actividades cotidianas de su hijo: "Desde que salió de terapia, estaba durmiendo de día y despierto de noche pero anteanoche durmió bastante bien y casi toda la noche. Durante el día, hace trabajos con los kinesiólogos, fisioterapeutas, terapeutistas ocupacionales y fonoaudiólogos. Queda muy cansado. Mira un poco la tele y escucha un poco de música".

En este marco, Fabián Grillo señaló la comunicación del fotógrafo. "Está hablando un poco más, antes escribía y se expresaba por gestos. Este domingo se comunicó conmigo a través del celular de un amigo. Está comunicativo pero le cuesta verbalizar", expresó.

Por otro lado, apuntó hacia el accionar del cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, quien hirió a su hijo: "Para nosotros, justicia es que sea penalizado con lo que corresponda. No queremos más que eso, simplemente lo que diga la ley. Pablo no tuvo la oportunidad de defenderse, ellos lo juzgaron, lo acusaron y lo ejecutaron el mismo momento. Inventaron un delito. Ya lo juzgó la sociedad y espero que la Justicia formalice lo que la sociedad ya definió".

