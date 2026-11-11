Cobertura especial de C5N: seguí en vivo la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Tras una jornada marcada por la multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, y por la masiva vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV cierra este miércoles su histórica visita a la Argentina y C5N seguirá el minuto a minuto con una cobertura especial.
El Sumo Pontífice comenzará su cuarto día en suelo argentino a las 8 de la mañana, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, más conocido como la cárcel de Devoto. Allí se encontrará con unos 70 internos y conversará con varios de ellos, quienes compartirán sus historias de vida y su vínculo con la fe.
Luego, a las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica. Se espera que miles de personas colmen las calles de la localidad bonaerense, para lo cual se desarrolló un importante operativo de seguridad. Finalizada la celebración, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires.
Para cerrar su viaje, a las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.
Durante todo el día, C5N seguirá el minuto a minuto de la agenda de León XIV con una cobertura especial que comenzará en la primera mañana, con Juan Amorin y Valentina Caff siguiendo su visita a Devoyo, y continuará con Antonio Fernández Llorente para la misa en la Basílica de Luján.