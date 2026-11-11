Cobertura especial de C5N: seguí en vivo la histórica visita del papa León XIV a la Argentina Tras una tercera jornada marcada por el encuentro con multitudes, tanto en Córdoba como en la vigilia con jóvenes en Palermo, el Sumo Pontífice cierra su gira por el país este miércoles. Visitará la cárcel de Devoto y luego encabezará una misa en Luján. Por Agregar C5N en









El Papa cierre una visita histórica.

Tras una jornada marcada por la multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, y por la masiva vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV cierra este miércoles su histórica visita a la Argentina y C5N seguirá el minuto a minuto con una cobertura especial.

El Sumo Pontífice comenzará su cuarto día en suelo argentino a las 8 de la mañana, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, más conocido como la cárcel de Devoto. Allí se encontrará con unos 70 internos y conversará con varios de ellos, quienes compartirán sus historias de vida y su vínculo con la fe.

Luego, a las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica. Se espera que miles de personas colmen las calles de la localidad bonaerense, para lo cual se desarrolló un importante operativo de seguridad. Finalizada la celebración, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires.

Para cerrar su viaje, a las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

Durante todo el día, C5N seguirá el minuto a minuto de la agenda de León XIV con una cobertura especial que comenzará en la primera mañana, con Juan Amorin y Valentina Caff siguiendo su visita a Devoyo, y continuará con Antonio Fernández Llorente para la misa en la Basílica de Luján.