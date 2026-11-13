La historia de Cristian, el joven que le habló al papa León XIV durante la vigilia de jóvenes

Integrante del hogar Cristo Rey, cocina para 100 personas dentro de la Granja San Cayetano. "Estar frente al Santo Padre fue algo único", recordó con mucha alegría.

Después de haberle contado su historia al papa León XIV durante la vigilia de los jóvenes en el Monumento a los Españoles, C5N recorrió el hogar donde vive Cristian en Moreno.

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Integrante del Hogar Cristo Rey, donde está también junto al Padre Leo, Cristian recordó el instante en el que se paró enfrente del papa León XIV para contarle su historia de lucha y resiliencia. "Estoy muy contento. Sentía los mismos nervios y me recordaba esos momentos en el escenario. Fui muy feliz y fue un momento único e inexplicable", subrayó.

La periodista Paula Avellaneda habló sobre los mensajes que le dejó la visita y las distintas homilías que realizó el Sumo Pontífice, a lo que Cristian respondió: "El que más me llegó es que o somos una carga. Que somos todos una bendición, creo que es el mensaje que se tiene que implantar en la sociedad. Eso que dijo fue algo muy lindo".

"Es lindo saber que llegan mensajes así y que pisan fuerte, sobre todo por el hecho de que llega a todos lados. Me tocó tener recaídas. Fueron muchísimos momentos oscuros y no sabía que hacer, yo destruido tirado al abandono... fue así como lo conté. En el hogar de Cristo ya me conocían y me dijeron de volver para internarme. Lo pensé 3, 4 veces y todo tiene un propósito, pero estoy acá", cerró.

Agustín Cristian, de 25 años , compartió su conmovedora historia de vida frente al papa León XIV. Durante su testimonio, relató cómo el bullying que sufrió durante su infancia lo llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas, hasta atravesar una profunda crisis personal que lo dejó viviendo durante varios meses en la calle.

El joven recordó que creció en una familia trabajadora, con padres que se esforzaban día y noche para brindarle una buena educación. Sin embargo, las diferencias económicas con sus compañeros de una escuela privada lo convirtieron en blanco de constantes burlas y situaciones de discriminación. “El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido”, confesó.

En medio de la soledad, comenzó a relacionarse con personas mayores que le ofrecían un sentido de pertenencia. Fue entonces cuando empezó a consumir alcohol y drogas para sentirse aceptado. “A los 15 años probé por primera vez la cocaína, ese fue el punto de arranque de una vida diferente. Pasé de ser una persona familiar a ser un personaje”, recordó.

Con el paso del tiempo, su adicción lo alejó de sus seres queridos y lo sumergió en una situación cada vez más difícil. La muerte de su abuelo, a quien consideraba uno de sus principales sostenes emocionales, marcó un punto de quiebre en su vida. “La muerte de mi abuelo me hizo tocar fondo”, expresó.

Tras abandonar su hogar, pasó varios meses viviendo en la calle, hasta que comenzó a reconocer su problema y transitar un proceso de recuperación. “Me llevó tiempo entender que estoy enfermo”, admitió.

Actualmente, encuentra en la fe un refugio para enfrentar sus momentos más difíciles. “Cuando me siento desbordado voy a la capilla, lo miró a Jesús y me quedo con él contándole todo lo que me pasa”, contó. Finalmente, dejó un mensaje de esperanza sobre su recuperación y la posibilidad de reconstruir su vida: “No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi presente y mi futuro”.