El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó" Trabajadores de MetroGas se encontraban haciendo un trabajo en la vereda cuando una explosión dio inicio a fuertes llamas que alcanzaron al inmueble. El hombre confirmó que hay varios heridos y detalló que había siete empleados en su interior al momento del estallido. Por Agregar C5N en









El hombre habló con la prensa tras el incendio del local.

La fuerte explosión registrada en la localidad de Remedios de Escalada, provocada por la rotura de un caño de la red de gas, provocó la destrucción total de un negocio dedicado a la venta de fiambres. El dueño del establecimiento confirmó que hay varios heridos y detalló que siete empleados se encontraban en su interior al momento del estallido.

"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

Las llamaradas alcanzaron a un local, un edificio lindero y varios autos que estaba estacionados. Captura mejorada con IA. “Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.

Dónde fue la fuerte explosión del caño de gas El accidente ocurrió pasadas las 9:44 entre las esquina de Beltrán e Iberlucea, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. Los vecinos de la zona fueron evacuados por efectivos policiales. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.