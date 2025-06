Viviana Canosa, ausente en la audiencia con Lizy Tagliani en Tribunales: "Vengo por mi nombre y honor"

Viviana Canosa no se hizo presente en los Tribunales de Lomas de Zamora

En medio de las fuertes acusaciones públicas por parte de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, este jueves se llevó a cabo una audiencia en el marco de la denuncia por robo y red de trata , donde la periodista no se hizo presente, pero la comediante sí lo hizo y reconoció que peleará ante la Justicia para limpiar su nombre.

El encuentro debió darse en el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora, donde Tagliani tenía la intensión que la exconductora de El Trece le pidiera las “disculpas pertinentes y que se sane todo lo que tiene que ver con mi honor y la cantidad de mentiras que se han dicho”. Sin embargo, Canosa no se presentó, aunque sí lo hizo su abogado, Juan Manuel Dragani, vía zoom.

“De parte de ella estuvo su representante, así que con eso ya fue suficiente. Lo importante era que yo esté presente para demostrar que esto sigue hasta el final. Si no me presentaba era el problema”, explicó la conductora de Arriba Bebé, en Pop 101.5 en diálogo con AméricaTV tras la audiencia.

Si bien reconoció que no tenía idea por qué no se hizo presente y “no tengo nada para decir de la otra parte”, sí aclaró que hablará por su parte: “Voy a ir hasta el final. Vengo por mi nombre y mi honor, que es lo que más me importa. Se hicieron acusaciones muy graves”.

Embed HABLÓ LIZY TAGLIANI DESDE TRIBUNALES: "Acá vengo por mi nombre y honor", y dijo: "Estoy muy contenta y muy fuerte"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/4TNJauloOp — América TV (@AmericaTV) June 12, 2025

Por otro lado, se refirió a la denuncia que Canosa presentó en Comodoro Py: “Nunca nadie me citó para nada. Nos pusimos a disposición con un escrito, pero no fuimos convocados”. En su momento, la comediante advirtió que irá “hasta las últimas instancias” de la Justicia para limpiar su nombre y, de no resolverlo en Argentina, buscaría llevar el tema a jurisdicciones internacionales.

En esa línea, analizó que “en algún momento terminará en un juicio oral o algo”: “Esto tiene que tener un cierre. No es económico, es una querella. Lo de hoy no era una mediación, era una conciliación”.

Por último, estacó el apoyo no solo del público desde que se hizo pública la denuncia, sino también el de los puestos de trabajo donde está actualmente: “Está a la vista: estoy en todos los trabajos, la gente me sigue eligiendo, no fui cancelada. Me avalan 54 años de vida, y en 35 años como peluquera nunca una clienta se quejó”.

Cuál es la acusación de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani

En el mes de abril, Viviana Canosa sorprendió en la televisión cuando hizo una sorpresiva acusación en vivo contra quien en su momento era su peluquera y amiga personal, Lizy Tagliani, por robo y posteriormente estar involucrada en una red de trata.

Tras ello, la propia periodista, Viviana Canosa, aseguró en C5N que “hay mucha gente nerviosa” por el contenido de la declaración que brindó en los Tribunales de Comodoro Py, ante el fiscal Carlos Stornelli, contra diferentes personas que integran los medios de comunicación y estarían vinculadas en presuntos casos de abuso sexual infantil y una red de trata.

A dos meses de esas declaraciones, Lizy Tagliani hizo un balance sobre su relación y fue contundente: “Es muy contradictorio, pero siempre la pasé espectacular con ella. Tenía los mejores recuerdos, hasta lo que pasó. La famosa anécdota de la cucharita para mí era divertida, hasta que me pidió que no la contara más. Me sorprendió muchísimo todo esto, sobre todo por las mentiras y la gravedad de la denuncia”.