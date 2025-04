El enojo de Marcelo Corazza, sobre las denuncias de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: "No me violenten"

Marcelo Corazza , exproductor de Gran Hermano , que está procesado por integrar una red de trata , reaccionó cuando le preguntaron por las denuncias de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani : "No me violenten".

El ganador del reality de Telefe en 2001, espera la sentencia del juicio en que está implicado: "No voy a declarar nada, ya lo saben. No puedo hablar" , apuntó ante el cronista de Desayuno Americano, en América.

El periodista insistió con el tema y el exprofesor de educación física lo paró: "No está bueno. Pasaron un montón de cosas en Argentina para que me vengan a romper las pelotas a mí".

"No voy a hablar. Dejáme entrar a mi casa, por favor. Dejáme entrar la bicicleta y no me violenten", insistió, y la situación subió de tono cuando el reportero le preguntó si "'estaba pasando por un buen momento". Ahí la furia de Corazza fue total: "Sí, ¿me ves? Estoy en mi mejor momento". Mientras dio un portazo y lo acusó de "maleducado".

Embed MARCELO CORAZZA: FURIA Y AMENAZAS A UN PERIODISTA DE "DESAYUNO"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/dHp5Mddhzx — América TV (@AmericaTV) April 22, 2025

La causa judicial contra Marcelo Corazza, sigue en desarrollo con la reciente detención de un abogado en Oberá, Misiones. La investigación se centra en una red de trata y abuso de menores que involucra a figuras del espectáculo.

En marzo de 2023, Corazza quedó detenido por graves acusaciones y fue liberado en abril, pero al mes siguiente fue arrestado nuevamente, permaneciendo en prisión durante cinco meses en el penal de Ezeiza. Finalmente, en octubre de 2023, logró ser excarcelado.